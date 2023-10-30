藍白啟動政黨協商，30日兩黨主席朱立倫與柯文哲會談，氣氛熱絡，雙方也在避免一黨獨大、兩岸、能源、國會功能等議題上有其共識，並希望在立委席次上共同支援，將席次最大化；但對於總統正副搭配仍有懸念，柯也表示，雙方有個公平、可接受的合作辦法，他就可以接受「柯侯在同一張選票上」，算是釋出相當程度的善意。平心而論，首次政黨協商算是為「藍白合」跨出穩健的一步，也為正副搭配協商建構利基，但仍要將可能的風險進一步掌控。

以利基來說，雙方在前述的議題上有明顯共識而且發表共同宣言，展現國政治理的高度，可理解為雙方在一些議題上已有共識及妥協，也能建立彼此互信，既然互信可以期待，雙方也會珍惜已談成的結果，這對邁向深水區、亦即總統正副搭配的協商確實有助益，畢竟雙方未必能接受「為山九仞、功虧一簣」的失落感，而且也勢必了解，談判成局的原則便是互有退讓，況且大家也建構「民主第三波改革」的願景，有此目標加持，協商動力應該不成問題。

其次，柯文哲願意有條件接受「柯侯在同一張選票上」，且和朱有了4點共識，態度放軟確實有利於合作，原因也不難理解。第一，柯當然會認為，和國民黨合作較郭台銘在資源獲取上仍有利基。第二，國民黨確實禮讓幾席區域立委選區，已展現誠意，況且民眾黨也能藉國民黨地方基層的力量為其助攻，有利於總席次的增加。第三，藍白若破局，柯或許只能和郭台銘談，但柯郭協商又會面臨「郭仍想當正的」之衝突點，況且協商時間已然不夠。

就風險來說，進入深水區的正副安排有相當的困難度，一旦談不攏，原本的默契也有被沖垮的風險，畢竟這是侯、柯的核心利益，勢必寸土不讓，必堅守到最後，特別是現階段已沒有時間進行民主初選或民調決勝負，只能靠政黨協商，未必能被認為完全「公平」，畢竟是談判者主觀的認定，所以風險更高。

而為了讓彼此退而求其次「能接受」，或許就只能藉其他政府職位搭配，如閣揆、立法院長、內閣組成等整體來談了。亦即不論是侯或柯當副手，勢必要拿行政院長、立法院長或內閣組成的主導權來談判，因為只有如此才能讓屈居副手的一方「所得能彌補其所失」，而創造「雖不滿意、但可接受」的雙贏結果。

而這方面也是現階段綠軍不斷攻堅的部分，其批評藍白又上演中共高度期待的政治分贓戲碼，一方面批藍白合作是政治分贓，另方面更加碼操作「抗中保台」。雖然抗中牌已邊際效益遞減，但指稱政治分贓，確實可能成為藍白合不可承受之重，這也就是藍白現今為何先鋪陳國政理念的原因，但即便如此，若藍白正副搭配成局，要如何破解綠軍攻勢，還得及早因應。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）