民進黨總統參選人賴清德29日在新竹助選時表示，如果現在問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」、「最希望藍白合的是誰？」他稱「魔鏡的答案一定都是中國共產黨！」賴清德告訴群眾，大陸企圖干預、介入台灣選舉的各種手段已紛紛出籠云云。

用白雪公主童話故事的哏來談選舉，或許賴清德還自以為很幽默，殊不知這正曝露出他對自己的選情已失去信心，才會如此胡言亂語。先不論大陸是不是如賴所說的，高度期望2024大選可以出現藍白合的局面，事實上，下架民進黨一直是台灣的多數民意，各項民調一再顯示，6成民意不希望見到民進黨繼續完全執政，且即使近期藍白合有陷入膠著之勢，非綠民意仍維持在高檔。

而且，民進黨就連綠色執政的大本營台南市和高雄市都hold不住了，南2都不支持民進黨繼續完全執政的比例分別是4成8和4成9，都超過支持度。顯見「下架民進黨」是台灣民意主流中的主流。難道賴清德連台灣民意都想抹紅嗎？

賴清德還再三明指對岸已介入台灣選舉，法務部和國安單位則全力積極配合，如法務部提出所謂介選6大樣態，高檢署說會統合檢警調執行查緝行動，國安局也表示已加強偵辦境外敵對勢力介選案件等；民進黨立委林俊憲更是煞有其事表示，今年以來，陸客申辦了100萬支手機門號，非常可疑。總之，民進黨結合司法和國安單位動作不斷，就是要營造一種大陸已全力介入台灣選舉的那種風聲鶴唳、草木皆兵的氛圍。

大陸究竟有沒有介入這次的台灣選舉，外界不知，倒是民進黨及親綠人士介入選舉的消息不斷傳出。如前民進黨桃園市議員郭麗華及助理劉采柔花錢幫郭台銘連署；桃園一位江姓深綠宮廟董事長和民進黨樁腳付費幫郭台銘連署遭聲押；民進黨資深黨員、高雄市黨部執委及高雄市府無給職顧問的曾睿涵，涉嫌幫郭台銘買連署書，30萬元交保。

近年來，每逢選舉，民進黨都要大肆炒作大陸介入選舉，還成立了各式各樣的專案小組，聲稱移送了5、60個案子，但最後都沒有下文，選舉結束後就船過水無痕。外界認為，民進黨刻意炮製大陸介選根本就是別有居心，如2020總統大選前，民進黨全力配合的「王立強共諜案」，早已被證明是烏龍案，當時不但對選情造成深度影響，也連累陸籍人士向心夫婦被迫在台停留了1420天，民進黨卻連一句抱歉都沒有，作法極為惡劣。

然而，上述那些民進黨人或是深綠樁腳介選的案件，可都是檢方認證過的真事事件。要說介入選舉，民進黨才是高手中的高手，如此劣跡斑斑，賴清德怎麼還好意思指責別人介選？這是標準的惡人先告狀。

眾所周知，在白雪公主的故事裡，魔鏡為壞王后所擁有，一般人不會有這種東西，更不會去問魔鏡的意見。而問完魔鏡問題後，壞王后就起了加害白雪公主的歹念。賴清德跟魔鏡打交道，可見他不但心術不正，而且已經對選情產生不安，才會如此焦慮。魔鏡映射出的，正是賴清德的心魔。

（作者為作家）