眾所矚目的藍白合問題，30日終於有初步進展，朱柯會達成4點共識：反民主獨裁、重啟兩岸對話、強化國會功能、立委席次最大化；至於總統選舉究竟是侯柯配或柯侯配，仍懸而未解。不過，這4點共識的建立並不容易，而且有機會為台灣的長治久安與兩岸和平奠定基礎，應該為60%以上選民所樂見。

重啟兩岸對話 最具意義

過去7年多，在民進黨完全執政下，台灣民主倒退，「民選皇帝制」成為實質，一旦失去民主制衡與言論自由，濫權貪腐就成為當權者的習慣，加上沒有底線的抗中保台意識，讓兩岸陷入兵凶戰危困境，因而民心思變。但民進黨誤以為民眾黨已崛起，三黨三腳督等於保送賴清德當選總統，不但拒絕檢討蔡英文執政所犯的錯誤，反而對社會質疑的聲音傲慢以對。大學生質問民進黨貪汙問題，賴清德居然要求大學生舉出例子，難怪多數年輕人不再支持民進黨，而選擇了柯文哲。

根據美麗島電子報最新總統大選民調，侯柯配以46.1%贏賴蕭配36.8%；柯侯配則以47.4%贏賴蕭配的35.3%。ETtoday新聞雲最新民調，藍白合不論柯侯配或侯柯配支持度都在4成以上，都領先賴蕭配5個百分點以上，柯侯配領先6.3個百分點，侯柯配領先5.8個百分點，柯侯配小贏侯柯配0.5個百民點，但差距太小應無意義。

民進黨執政再爛、賴清德再傲慢，其支持度即使下滑，綠營35%到40%的基本盤跑不掉，目前所有選舉民調中，賴清德支持度都在35%上下，柯文哲與侯友宜均在25%附近，不分軒輊，擺明藍白不合代表民進黨繼續執政，希望下架民進黨的60%以上民意，成為藍白合出現轉機的關鍵。

藍白合陷入困難有3個原因：政黨主體性、互信不足，加上第一次藍白合會議金溥聰提出以「民主初選」取代全民調主張，引發民眾黨反彈，協商因而陷入僵局。所幸朱立倫和柯文哲有大局意識，很快拉回正軌，在共同執政基礎與立委選舉合作兩大議題上取得初步共識。

朱柯會所達成的4點共識中，以第2點「重啟兩岸對話」最具意義，這也是賴清德氣急敗壞給藍白合戴上紅帽，汙衊藍白合是中共所樂見，是討中國歡心之舉的原因。沒有錯，柯文哲始終避談九二共識，也不曾說過「兩岸不是國與國關係」，2015年曾為爭取繼續舉辦滬台雙城論壇而口說「兩岸一家親」，但進入任期尾聲至今卻絕口不提，藍白的兩岸政策差距不小，這也是多數民眾，包括民進黨領導層在內，不看好藍白合的原因，所幸朱立倫和柯文哲能放下定見，服膺多數民意。

持續推動和平 無懼紅帽

朱柯會達成的第2點共識是宣示將「依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，在對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話，持續推動交流」，看似與蔡英文的兩岸政策接近，但放在藍白政黨聯盟架構下，就與蔡英文口稱「堅持中華民國憲政體制」，卻服從民進黨的台獨價值觀完全不同。藍白政黨聯盟架構下的中華民國論述可以形成「台澎金馬大共識」，並以此共識為基礎與大陸形成兩岸永久和平共識，爭取兩岸先融再統，心靈契合統一的空間與時間。

侯友宜早已表態可以為副，但他的名字要和柯文哲放在「同一張選票上」，柯文哲30日說得清楚，只要有公平、可接受的合作辦法，他可以接受「柯侯在同一張選票上」。當初雙方堅持的「全民調」和「民主初選制」已非重要問題；現在的關鍵在於究竟侯柯配還是柯侯配，相信只要雙方建立互信，技術性問題終究可以解決。侯柯兩人都應以國家長治久安與台海和平為念，不要成為破壞藍白合的罪人。

可以想像民進黨將開始給藍白合戴紅帽，大陸對台灣選舉當然有態度，美國同樣對台灣選舉有態度，否則AIT主席羅森伯格就不會千里迢迢來台北，當著媒體表態「美國不支持台獨」，既然如此，給藍白合戴紅帽就不必了。