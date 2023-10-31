諾貝爾獎得主芝倫茲曾經說過：「人類愈都市化，離開自然愈遠，寵物在人類生活裡的重要性也愈增加。」連鎖寵物經濟除了食品、商品、寵物販售和美容、醫療藥品護理及寄宿等的門店服務的營運外，打造寵物經濟軟實力和生態鏈的一站式服務，特別是寵物訓練（包含正確的遛狗、寵物飼養訓練認知和訓犬師及配訓）及寵物保險更是新藍海。

寵物行業主要包括寵物食品、寵物醫療、寵物配種販售、寵物用品、寵物保險、寵物美容、寵物馴養、寵物寄養、寵物洗護、寵物攝影和寵物殯葬等。尤其是寵物食品與用品快速發展，及空白的寵物保險市場都有待進一步開發。根據艾媒諮詢數據顯示，近年來，大陸寵物經濟規模增長迅速，2022年行業總規模達4936億元（人民幣，下同），同比增長25.2%；而太平洋證券的研報顯示，大陸的寵物用品規模過去5年間保持著同比15%-20%的增速，預計2025年寵物行業整體市場規模達8114億元。台灣業者可以隨時關注行業發展的趨勢，才能在這個快速增長的賽道中取得成功。

尤其近日，大陸大型犬咬傷2歲幼童引發的寵物安全管理事件，因為一個不負責的養狗人的不注意或不小心讓一隻羅威納犬溜出去，還咬到一個2歲小朋友造成重傷，連續幾周在大陸網上熱搜，而養狗人被刑事拘留，最高判刑7年；10月24日上海特警上門到家抓禁養狗等等。而一些愛狗人士和不喜歡狗的相互砲轟造成矛盾，大陸各地政府或小區物業及城管保安因此全面抓捕流浪狗及不拴狗鍊遛狗的狗，這結局可能是只要被抓到的流浪狗或禁養狗就會被全部撲殺或其他處置，看各城市或小區如何處理就不得而知。

這引發出飼養寵物的認知、寵物訓練和活動、遛狗經濟學及寵物保險更是重要。特別是養狗的常識、挑選及自身能力條件，包含寵物訓練及運動尤其需要瞭解和培訓，否則一旦養狗造成咬人、咬狗、撲人、亂吠叫或嚇到人，這個損失難以估計，且養狗造成誤傷他人還會面臨刑事處法。所以，文明養狗認知和訓練及保險的寵物經濟軟實力可謂是行業領域的新藍海。

現今大陸養寵物的人越來越多。越來越多的人把貓狗等寵物當成家人般對待，如「狗兒子」「貓姑娘」。數據顯示，目前大陸城鎮犬貓數量已超過1.1億隻，寵物產業涉及衣、食、住、病、葬等領域，還有寵物訓練的認知和安全防護措施及寵物保險，形成了一個可觀的市場，被稱為「牠經濟」。

相關數據顯示，未來10-15年大陸寵物行業應可增長到近兆億人民幣產值。相比之下，台灣約900萬隻貓狗等寵物，500億新台幣的市場，台灣在虛擬和實體併行的世代，不管是寵物店、動物醫院亦或是寵物產品製造業、進口代理商等，於近年都面臨到市場蕭條的競爭壓力，即使躲過了一波波的倒閉危機，卻無法避免營收下滑、入不敷出的事實，長期與大環境的抗衡，讓許多新創企業開始趨於保守，最直接的影響就是人潮與錢潮，在營業額逐年銳減的狀況，卻不敢放手轉型和拓展海外市場。如此的惡性循環，讓寵物用品銷售店面開始退場，連帶影響製造、代理商的推廣銷售，即使每年仍有龐大的寵物飼養人口及商機，台灣寵物市場是無法擁有比擬國際市場，因為人口數量少和土地小的限制是不爭的事實。

舉例來說，2013年，在大陸擁有十多年品牌廣告創業經驗的李強創辦了「寵物家」，2015-2017年O2O如火如荼，寵物家最早提供的也是上門服務生意。但很快，李強意識到給寵物上門洗澡有場地等諸多制約，於是還是決定專注線下開店及線上電商營運。特別是2022-2023年，在大陸資本不斷加碼之下，寵物家繼續擴展門店數量和營運規模。最新數據顯示，寵物家目前在大陸已經擁有直營護理型門店超200家，號稱中國第一家「寵物產業互聯網品牌」。

現今大陸養寵物的人越來越多。越來越多的人把貓狗等寵物當成家人般對待。（作者提供）

●大陸寵物企業融資創新高

目前大陸寵物賽道裡的企業玩家可分為兩類：一是以新瑞鵬、中農我愛動物、寵愛國際等為代表的傳統寵物醫院，在醫療服務之外順勢推出了寵物護理專案；二是專注於護理賽道本身，包括寵物家、親寵科技、小佩寵物、優米寵物等在內的新成立的垂類消費品牌。

2023年第三季，寵物行業投融資事件共7起，數量均高於第一季和第二季，其中還有2起融資金額超億元人民幣的高額專案。

正在高速增長期的寵物經濟引來不少資本的關注，大陸投資中，不乏跨界企業出現。如納愛斯集團投資了寵物智能用品品牌「鳥語花香」，上海豫園股份（復星集團旗下）收購了旗下有寵物食品品牌「有魚」的有魚有品，標誌著豫園股份正在加大寵物市場的全產業鏈布局。早在2019年，上海豫園股份就收購了寵物行業Saas服務平台「愛寵」，此次收購的有魚有品擁有全鏈條的產品研發、生產流程，豫園股份的寵物市場業務正在從管道等行業下游向供應鏈上游產業鏈延伸。

大陸以家居清潔護理產品為主營業務的朝雲集團也是自2019年就開始布局寵物行業，初期推出了寵物護理產品和寵物食品品牌。今年以來，朝雲集團的投入動作加快，3月收購了旗下有寵物用品科研業務的廣東中科，戰略投資了寵物門店品牌「爪爪科技」。9月，朝雲集團收購寵物產品連鎖店「米樂乖乖寵物生活館」所屬公司75.0%的股權，同樣在搭建一個涵蓋寵物食品、清潔用品、藥品、生產供應鏈，以及線下門店的產業布局版圖。這些跨界企業們看中寵物經濟的未來潛力，希望發展第二增長曲線的市場，爭先搶占產業鏈上下游的機會。

在細分的投資專案中，連鎖寵物門店玩家眾多，上述朝雲集團投資的爪爪科技、米樂乖乖寵物生活館都是運營線下寵物服務門店的品牌。隨著養寵人數在大陸迅速增長，寵物服務門店需求更甚，第三季中，寵物行業的最高融資金額就落在了號稱「全國第一寵物直營店」的「寵物家」。繼CVC機構領投C1輪後，寵物家在8月宣布完成C2輪融資2億元，由博信資本領投，老股東跟投。目前，寵物家在北京、上海、深圳三個一線城市開設了超200家門店，全部為直營門店，護理美容師超2000名。可見就算是在寵物行業，線下門店場景中的服務和體驗依舊是差異化競爭的要點。

另一起融資億元的寵物品牌則在更細分的領域中，寵物智能用品品牌「鳥語花香」在本季度完成近億元A+輪融資。鳥語花香以智能餵食飲水一體機、智能烘乾機等為王牌產品，官方稱自2022年3月完成電商管道搭建以來，餵食、飲水、清潔、護理等四大基礎產品線均已做到同類目TOP3。

另外，#年輕人為什麼越來越喜歡動物#的話題在大陸網上多次衝上熱搜，據大陸的寵物經濟產業研究報告顯示，近8成的受訪者將寵物視為情感寄託，許多年輕人對動物的興趣遠高於對異性。尤其在經歷了疫情封控之後，人們親近自然，接觸生物多樣性的慾望攀升，越來越多的商場開始搭建、策劃與動物相關的業態、行銷互動等體驗，緊抓時下這個熱門流量引擎。特別是，在越來越圈層化的90後、95後社交方式裡，貓貓、狗狗這些可愛寵物擔任起Z世代年輕人融入圈層的敲門磚角色。

依據《2021年中國寵物行業白皮書》，大陸養寵人群以80、90後為主，其中80後占比30.5%，90後占比46.3%。養寵人群年輕化，趨向於精緻化養寵，這也促使了寵物經濟賽道越發多元細分，除了主要的寵物買賣和寵物食品外，還衍生出寵物醫療、寵物培訓、寵物飼養、寵物用品、寵物美容、寵物保險等。如今，吸貓擼狗已經成了很多人生活中不可或缺的一部分。在此背景下，寵物經濟市場達到數千億規模，寵物行業逐步形成完整產業鏈。他們在社交平台上分享著寵物的日常、給寵物準備零食和玩具，甚至為寵物舉辦婚禮和派對……，這個行業已經成長為一門千億級人民幣的生意，但吸引了太多參差不齊的商家入局。所以，在寵物市場規模迅猛發展的同時，也存在一些亂象。比如，寵物糧存在食品安全隱患、寵物醫療標準化程度不高及寵物保險的市場空白等，這些都是市場痛點。

資料來源: 億歐

●「牠」經濟深藏發展潛力，整體消費朝高端化

近年來，大陸養寵家庭的數量在以驚人的速度飛速增加。這主要是因為人們逐漸認識到寵物可以為他們帶來許多好處，如提高情感互動、減輕壓力、增加運動量和自小開始的責任心培養等。此外，現代社會生活壓力大，獨居人口增多，寵物可以給他們帶來陪伴和安慰。另外，隨著城市化的進程，城市居民的生活空間越來越小，養寵物成為一種不錯的選擇。很多家庭選擇小型犬、貓等寵物作為伴侶，不僅能夠滿足生活的需要，還不會占用太多空間。但也有喜歡中大型犬，更需要有正確遛狗的空間和時間及防護（避免打擾或誤傷到他人）、寵物飼養訓練認知及寵物保險（目前大陸市場是空白）。寵物消費向一站式、高端精細化和教育城鎮文明養狗人「剷屎官」的商品力、服務力和教育力的軟實力發展。因為犬咬傷幼童引發的寵物安全管理事件，還提高大陸對養狗品種和規範的更多限制，這可以進一步提高愛狗人士的整體消費高端化和防範的保護意識。

中國的寵物市場形成於20世紀90年代，在經歷了西方養寵經驗的啟蒙、本土知名企業的孕育之後，這個行業終於進入了飛速發展的階段。根據艾瑞預測，2020年寵物行業的規模達3000億元，寵物行業年複合增速在14.2%，到2023年整年預估規模將達到4456億元，是一座相當巨大的「富礦」。寵物地位的提高也讓寵物主的養寵理念發生了改變，如今，寵物主追求的是健康養寵、快樂養寵和衛生養寵。除了主糧以外，絕大多數寵物主都會為自己的愛寵購買零食、日用、洗護等用品，其中智能用品的數量也實現了快速增長，銷售額和用戶數據都同比增長40%以上。其實這樣的趨勢也給諸多品牌提了一個醒：與其死磕主糧的品質，比如在其他類別的用品上展開差異化的競爭，除了讓寵物們「吃得更好」，讓牠們「生活得更快樂和安全」也很重要。

●寵物減肥師、職業遛狗師……寵物經濟可催生新職業

從比較微觀的角度來看，寵物行業一些比較顛覆性的特點也值得大家思考。搜索伴寵專員會跳出寵托師、伴寵師、寵物代餵、上門餵養等多種稱呼。像是養寵的人更在意寵物的喜好和活動、在購買寵物產品時有哪些差異化的訴求等。

以美國為例，年入50萬美元，誘人的遛狗經濟學。

隨著新興消費的興起，幫人遛狗這個小眾市場正在變成大生意。2021年，其全球市場價值已達到9.79億美元，即使在疫情期間，仍以每年近2%的速度穩步增長，這在很大程度上要歸功於兩大趨勢：

第一，全球生育率持續走低，陪伴經濟越來越重要，所以養狗的人越來越多。現在有53%的美國家庭擁有狗——自2000年以來增加了22%。特別是在疫情期間，保持社交距離成為常態之後，狗的銷售及收養率出現飆升，人類的情感需求被越來越多地寄託在寵物身上。

第二，寵物主人在寵物身上的花費變多。在過去10年中，在這一項上的生活支出增加了2倍，特別是那些可以節省時間的專業寵物護理服務。尤其是在居家期間，當你和寵物待在一起的時間越多，你就越有可能為它們花錢。

據統計，2022年美國有8900萬隻寵物狗，而大約40%的狗主人不能定期親自遛狗，這些數字都意味著寵物行業還有更大的潛力。2020年，從事寵物看護和遛狗服務的企業平均年收入約為23.6萬美元。一隻狗散步30分鐘的平均費用約為22美元，如果客源穩定並且能在保證安全的前提下一次遛2、3隻狗，一個獨立遛狗師大概每年能賺到10萬美元，更厲害的可以賺到20萬。僱用更多的人就可以把數字再翻幾倍，一些經營小規模業務的遛狗師在除去開銷後能年入50萬美元以上，如今美國已有大概29000個提供遛狗服務的專業公司。

●寵物保險 大陸市場處於空白階段

近年來毛小孩的生活品質和保險保障逐漸受到重視，寵物沒有健保，寵物醫院的收費也不便宜，毛小孩一旦生病或發生意外，至少要花上千、上萬元治療！現在飼養寵物的人口比例逐漸攀升，寵物的飲食、保健、醫療、娛樂等開銷累計，特別是寵物保險由此而生。寵物保險的保障項目如：

（一）醫療費用補償。保險公司會在有限額度內依實際支出的門診、住院、手術費用理賠，理賠額度與理賠方式會因各方案而異。

（二）侵權責任補償。當寵物的行為造成他人（第三方）體傷或財損，而對方依法請求賠償時，保險公司將代替飼主負擔損害賠償責任。

（三）寄宿費用。當飼主因遭遇意外或因病住院，住院期間無法照顧寵物，而需將寵物寄宿託養在合格獸醫院或寵物業者時，保險公司將依實際支出的寵物寄宿費用理賠。

（四）協尋廣告費用。當寵物失蹤，保險公司將理賠飼主在協尋過程中支出的媒體廣告或實體印刷費用。

（五）喪葬費用。當寵物因意外或因病過世，保險公司將依約理賠喪葬保險金。

●寵物托運+保險 牠經濟下的高利潤

大陸每年春節春運期間或日常寵物主跨城市搬家或長時間外派出差，協助會員的寵物托運，這衍生出牠經濟下的高利潤。台灣是不太需要這種服務，除非寵物主是高管外派到海外工作或留學回台才會需要寵物托運的運送服務。而大陸幅地廣大，隨著城市之間的互通的方式縮短，每年需要跟隨主人搬家跨越城市的寵物們，也是一個十分客觀的的數字。無論選擇哪種方式，想要寵物托運都需要提前瞭解並遵守相關的運輸規定和要求，為寵物的安全保險和舒適做好準備，比如提供適當的運輸容器、食物、水和藥品等，並最大程度能夠保證路上的寵物生命及安全送達目的地。

而以大陸現在的政策來說，高鐵這類的交通方式是不允許攜帶動物的。飛機雖然可以，但是辦理的方法過於繁瑣，很多寵主對這方向的知識基本是空白的，這時候各個寵物托運需求則應運而生。將專業的事情託付給專業人士來做，寵物主人則只需要在另一個城市期待自己的寵物安全送達就可以了。

為什麼說寵物托運是一個高利潤的行業？

首先，願意托運自己寵物的主人，並不會吝嗇為保障寵物的生命安全和舒適性而付出高額的托運費。

其次，寵物托運的方法無非只有以下幾種方式：

飛機托運：寵物可以隨主人一起搭乘飛機，或者獨自乘坐貨運艙運輸。

寵物托運公司只需要提前根據安排好航班時間訂購寵物艙位，同時遵守辦理寵物托運相關的證件，將寵物送上飛機即可。

汽車托運：適用於近距離或國內長途運輸，寵物公司只需要對接專業的托運車輛，或者選擇自己前往托運。

火車托運：適用於較短的國內運輸，需要提前安排好車票和寵物的車廂位置，並遵守相關的運輸規定和要求。

船舶托運：適用於國際或長途運輸，需要提前安排好船期和寵物的艙位，同時遵守相關的國際運輸規定和要求。

●養寵理念開始往多元化發展，雙向需求的生態鏈的一站式服務決定行業前景

隨著寵物從功能性角色向家庭成員發生轉化，養寵的理念、市場和環境都在發生變化。寵物相關的需求已經遠遠不再停留於基本餵養，而是更多地在向人文關懷、標準規範、個性多元等方向在發展

●寵物經濟跨界影視文創娛樂，網紅狗狗的衍生商機及衍生品

隨著大陸養寵人群及情感消費市場的不斷擴大，寵物經濟跨界影視文創娛樂迎來了新的發展契機。除了影視劇集之外，與生活距離更近的真人秀綜藝，必然也少不了寵物這一殺手鑭。舉例：由湖南衛視、浙江合心傳媒聯合推出的的真人秀綜藝節目，已經走到第七季的《嚮往的生活》，對照觀眾忙碌的生活，營造出了一種愜意的慢生活狀態，蘑菇屋裡的各種小動物，它們跟隨節目組從山中小院，輾轉海邊與森林，為節目塑造了不可替代的記憶點。

還有勞作紀實互動節目《種地吧》中十位少年養的田園犬，曾引發「城市養犬」與「農村養犬」不同方式的討論，節目發展養殖業的羊群等，也讓觀眾瞭解到這些動物的生活習性，這些都為綜藝故事的講述，提供了更廣闊的空間。

而近年較受關注的寵物元素劇綜創作，多以寵物作為節目的敘事重要元素，在凝聚出人與寵物之間情感的同時，正成為影視娛樂創作中必不可少的存在，甚至電影《後會無期》的寵物「馬達加斯加」已累計擁有382萬的微博粉絲。

如今，「吸貓」、「擼狗」已經不再是年輕人的專屬，它折射的，是整個大陸的現代社會人的情感和生活需求。加之當下「獨居」風潮、人口老齡化等社會化問題的顯現，需要陪伴的情感需求，也為萌寵故事講述、萌寵經濟發展帶來了更大的敘事空間。總體來說，寵物元素之於內容創作，它具有很強的情感屬性，可以讓人與人之間，人與動物之間營造出共情體驗，因此與強調情感關係、輕鬆治癒的影視娛樂創作可以實現天然貼合，未來大有可為。

●寵物經濟學的新藍海

目前很多大陸養寵物的狗狗當做孩子或兒子養，台灣也是一樣，叫做毛孩子，特別是單身者或無孩子或老年人陪伴，特別捨得買寵物食品、零食及商品如玩具、衣服、配飾等等給寵物們。但更重要的是養寵物的正確認知和訓練和遛狗，還有特別是狗狗需要戶外活動和運動，否則如果沒有足夠的運動和活動的空間，中大型犬就會無時無刻趁機的想要偷跑出去，一不留神的時候，門一打開牠就偷跑出去，這樣很容易造成誤傷他人或嚇到小孩。所以，在養寵物之前的一些認知和挑選，以及在養寵物之後的一系列的寵物和人的培訓和訓練等等，這是非常重要的。

其實寵物訓練不只教狗，也在教主人，這不是單方面的，因為一旦寵物訓練好回到家，如果飼養的主人不正確的飼養方式，那寵物訓練還是沒有用的。這正是大陸目前所有的寵物企業最缺乏的部分，大多都是著重在寵物的食品和用品及一些配套，比如配種培育、美容和護理及住宿等或一條龍服務等方面，很少關注在於遛狗經濟學及寵物訓練（狗和人一起的訓練）和保險的飼養安全防護方面。因為寵物不是「玩具」，狗跟人一樣都是活的，活的動物都會思考，這就是寵物訓練認知方面，特別是飼養主人；動物畢竟是動物，這必須要由人來去控制牠，還有正確的飼養活動和管理照養方式。

今年大陸幾起的狗狗咬傷人造成重大傷害事件，一再顯示養寵物的認知特別重要，人的個性是否適合養狗或者養那一類的狗狗，飼養人的能力，不光是金錢問題，還包括責任心、耐心或時間。還有世界上一定有不喜歡和討厭貓狗的人，如何避免衝突和保護自家的寵物貓狗，營造一個舒適的空間和時間環境給到寵物貓狗，也是很重要。

●目前大陸缺乏正確的寵物飼養和訓練認知、寵物保險價值觀念

一旦想要養寵物，寵物訓練的投資和保險越來越重要，寵物訓練不只教狗，也在教主人。因為狗一旦被人類飼養、進入家庭以後，勢必就得磨掉一些原始的本性，去和人類社會磨合。舉凡對環境中各種事物的反應過度、咬人、咬狗、撲人、亂吠叫、分離焦慮等等，都可能是社會化不足的結果。如果飼主缺乏寵物訓練相關的知能，錯過了預防狗狗行為問題的幼犬黃金時期，那等到上述問題發生以後，就只能尋找行為矯正專業協助了。

並且，寵物訓練不是一個單向的操作，而是飼主跟狗狗之間動態關係的建立。所以在訓練的過程中，狗不見得永遠都是「被教育」的角色，有時候飼主才是那個該被教導正確觀念的一方。而且，也不是每種問題都可以在家裡就被教好，有些狀況是需要改變環境才能矯正，這部分就真的不是一般的飼主有辦法做到的。

另外，大陸寵物經濟還催生出寵物類視頻博主、職業遛狗師、寵物試吃員、寵物健康護理員、寵物減肥師等新職業。人們對寵物需求增加，推動全產業鏈快速發展，催生了大量寵物相關新職業。大陸寵物經濟和其催生的新職業，也是國家富強、人民生活水準提高的體現，除了硬性的法規，動物是活的，提高文明養狗認知素養和寵物訓練，還有以領養代替購買的輔導有待加強。寵物經濟市場達數千億規模，還可孕育出遛狗員、寵物訓導員等新興職業的失業者的二次再就業培訓。

《2022年中國寵物行業白皮書》顯示，2022年，單隻犬年均消費達2882元人民幣，較2021年增長9.4%；單隻貓年均消費達1883元人民幣，較2021年增長3.1%。在未來，「牠經濟」伴隨著宅經濟、單身經濟和銀髮族經濟及陪伴經濟的這把火，也許會越燒越旺。並且，寵物智能硬體已經成為目前大陸投資市場爭搶的優質資源，尤其是在該賽道上目前還沒有一家上市公司，從而寵物賽道上的各家企業之間的差距並不是十分明顯。結合市場規模上不難看出，目前寵物智能硬體的滲透率目前僅僅在4%左右，未來的寵物企業發展空間較高，在未來最少會出現2家左右在百億規模的企業，值得關注。（高志萍／市場行銷）

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