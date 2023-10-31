外資是中國大陸改革開放以來經濟發展的重要驅動力，吸引與穩定外資一直是中共政府的重要政策，近幾年受新冠病毒防抗措施制約，又受美國聯合西方國家打壓，外人投資大陸一度略有下滑，但近期已經扭轉數量上的衰退趨勢，而且朝高質量方向發展，顯示大陸仍然是外資的樂土。

大陸商務部最新數據顯示，國際資本流入已恢復榮景，2023年前九月，大陸新設立外商投資企業達37,814家，年增32.4％；實際使用外資金額9,199.7億元人民幣（下同），年減8.4％，主要是去年同期基期較高所致。投資項目則趨向高質量產業，其中製造業實際使用外資金額2,624.1億元，其中高技術製造業實際使用外資增加12.8％；電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀錶製造業分別成長21.5％、37.1％。從來源地看，法國、英國、加拿大、瑞士、荷蘭等國增幅最為可觀，實際對中投資分別增長121.7％、116.9％、109.2％、76.9％、32.6％。

大陸對外投資也持續增長。數據顯示，今年前九月，大陸對外非金融類直接投資年增18.7％。其中「一帶一路」成長最為可觀，總金額達1,647.1億元，年增27.7％。資本進入與外放均明顯增長，顯示大陸內外投資熱絡，一掃前幾年的陰霾。

投資熱絡，貿易亦然。134屆廣交會，來自全球210個國家和地區的境外採購商線下到會，第一期超過十萬人，第二期超過12.9萬人。11月5日至10日在上海舉行的第六屆進博會參展會，數量已恢復疫情前水平，來自154個國家、地區和國際組織的參展商超國3,400家，專業觀眾註冊報名達39.4萬名，顯示大陸「買全球」、「賣全球」受到國際歡迎，也可說是對大陸的經濟發展與投資投下了信任票。

今年是中國大陸擺脫新冠病毒干擾的第一年，無懼於美國等少數經濟發達國家的遏制，越來越多國際與境外資金投入大陸，大陸也成為眾多國家的主要投資來源國，相互為經濟增長注入了新動能，更為全球與大陸的發展開闢新空間，為跨國經貿合作打造了新平台。

誠然，當前世界經濟處於波動性下行趨勢，整體環境趨於複雜嚴峻，中國亦無法獨善其身，第二季陷入逆境，但已逐漸克服險阻，整體走勢明顯向好，前三季度國內生產總值年增5.2％，工業、服務業、消費等經濟指標重回增長，有助於穩定投資人的信心。

在全球跨國投資受全球化逆轉而呈現低迷的大背景下，大陸由於市場規模全球首屈一指，產業體系與供應鏈完備，人力資源豐富而質優，基礎建設與配套措施完備，促使國際與境外企業認定具有強大發展韌性和潛力。今年第三季度，大陸貿促會針對近700家外資企業進行調研訪問，8成受訪外資企業預期本年度利潤持平或有所提高，近9成預期未來五年利潤持平或有所提高，可見多數在大陸的國際投資者都能獲致穩定乃至豐厚的盈利，投資結構隨而不斷優化。

中國大陸為外商投資熱土的優越性基本未變，眾多外國與境外企業確信投資大陸就是投資未來，錯失當地市場與生產基地就是錯過發展的大機遇。儘管西方一片唱衰，但近期華為推出Mate 60系列5G新機，也讓世人親見，美國與其盟友的不斷打壓，雖然卡住大陸一些產業的脖子，但陸企具有奮力突圍的強大實力。不少外資因此也體認：與其加入「圍堵」行列，不如更積極參與其中。何況大陸政府把吸引外資提升到更加重要的位置，持續改善外資的營商環境。先前出台六方面24條政策措施，足可加大吸引外商投資的力度，其中全面取消製造業領域外資準入限制措施，推進跨境服務貿易和投資高水平開放，更是吸引國際與境外投資的巨大誘因。

中國大陸的開放步伐越來越大，營商環境越來越好，國際與外資熱烈投資毋寧是必然的，而且會越來越呈現浩浩蕩蕩之勢。