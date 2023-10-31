民眾黨總統參選人柯文哲日前針對台灣憲政體制的沉痾──總統權責不符、政治權力行使無法反映社會多元勢力，提出「聯合政府」的藥方，在此投票日前三個月之際，具有將選民目光聚焦於此次公職選舉意義和政策議題之效果。

「聯合政府」並非是內閣制國家獨有的政府體制。綜觀各國政治，聯合政府之形成主要有兩個條件：一、憲政體制具備內閣制精神。我國為半總統制。該制兼具總統制和內閣制特色，其中總統制特色就是總統直接民選；兼具的內閣制特色為行政院對立法院負責、倒閣和不信任投票的制度設計。也因為後者，我國有可能出現聯合政府。

二、國會具有組閣實力的政黨（或政黨聯盟）有三個以上。例如：內閣制的德國目前是「紅綠燈」三黨政府、半總統制的法國目前是以復興黨（RE）為主的政黨聯盟執政。對照台灣，我國在2000年總統選舉後，國會在藍綠之外，有幾個小黨出現。2023年10月台灣的民調顯示，明年立委選舉可能形成藍綠白三黨不過半局面，反映多元政治利益，因此也可能出現聯合政府的機會。

為避免明年再次出現2000至2008 年少數政府下藍綠惡鬥，各界應該記取上次國民黨唐飛是以個人名義加入民進黨政府，無「黨對黨」的協商與政黨的合作支援經驗。在此呼籲總統候選人，應該開始為明年立委選舉結果極大可能出現三黨不過半新局，思考並提出因應對策。

筆者長期研究德國「聯合政府」，依據台灣的半總統制以及總統和立委選舉同日選舉的制度性因素，和目前的政黨現勢發展，提出政黨間籌組「聯合政府」的必要機制和進程建議，供主要政黨參考。

一、 新總統面對國會展現之台灣社會多元利益，有必要將「聯合政府籌組」機制制度化。

二、選前聯合政府倡議，透過政黨辯論，確認合作政黨定位和是否合作。各國的聯合政府經驗均是以政黨的意識形態和政見親近度，和選後的政黨實力為原則來協商討論。我國過去並無此經驗，所以向人民溝通倡議時，政黨們有必要先進行政策理念與方向的對話和辯論，讓選民理解：聯合政府是為匯集最大政治能量謀求人民福祉的。此時共組聯合政府的政黨也確認自己的定位，確認可以合作之後，再進行後續實質的各項合作。

三、政黨合作內容包括：（一）選舉合作。有聯合競選政見（施政價值、目的、可合作之政策），以及正副總統、立委選舉（區域和不分區立委）的聯合推薦與競合。（二）未來政府人事分配原則。國家元首（總統、副總統）、行政院長、部會正副首長、國會和其他。（三）爭端（含倒閣危機）處理機制：集合總統府、執政黨們、行政院、立法院黨團之首長籌組「聯合政府協調委員會」，因應國內外突發危機等。（四）期中檢討機制與其他。

四、選前簽訂並公告「聯合政府意向書」之必要。將前述合作協商共識以「聯合政府意向書」形式簽訂後，公告全民訴求認同，爭取最多選票支持；並作為選後共組聯合政府之談判基石。

五、選後總統勝選之組閣權啟動，協商簽訂並公告「聯合政府協議」。勝選之總統根據立委選舉結果政黨比例（或政黨席次比），組成「聯合政府籌組委員會」，根據「聯合政府意向書」進行組閣之政策方向、重點與時程、人事分配協商。獲共識後，簽訂「聯合政府協議」，公告於行政院官網，成為新政府施政總綱奉行。

（作者為東吳大學政治學系教授）

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