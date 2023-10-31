所謂當局者迷、旁觀者清，美方有部分學者看待兩岸形勢還是挺全面及透徹的，雖然隔著文化與語言的差距，但都能夠客觀的分析形勢，台國防部長邱國正日前在立院回覆台海目前狀況是否真的很急迫、很危險？提到有時候跟個別界定有關，他是軍人立場過去就覺得滿急迫，軍人立場不能說不急迫，那就離譜，我們是跟以往比較，在軍中待了40多年，是有很大差異，他解讀是滿嚴峻、滿急迫的。

然而，當賴清德在選舉造勢場上不斷強調義務役不用上戰場，這個說法無非要安年輕人的心。但國防部長邱國正誠實表達，那是各自表態，現在外島兵源不足還是要抽籤，況且一旦開戰，哪有什麼前方後方之分。邱的實話，讓賴當選的風險立刻浮在檯面上。

從李克強過世，賴清德談話就含有習李不和搧風點火之陰謀揣測，這種危機並不亞於宣布台獨的危機，李克強過世許多人都相當難過，悼念致哀發自內心的傷感是人情之常，如果連此都要泛政治化及陰謀化，兩岸豈有互信及和平可言？

賴清德嘴巴上喊不會台獨，但從他的一舉一動、一言一行，無不透露出務實台獨工作者的味道；賴清德比蔡英文更令人不放心的是，他的暴衝性格，對陳水扁不聞不問的冷漠，著實讓人覺得他不食人間煙火，頗不令人放心。

日前美國《紐約時報》刊出美國知名學者葛來儀專文指出，美國《紐約時報》30日刊出葛來儀專文指出，共軍若不能迅速攻台成功，可能對中共統治造成威脅，她據此直言，大陸國家主席習近平不會立即攻打台灣，但她也認為，台灣必須加快投資防禦能力，華府也必須向北京提供不支持台獨的保證，此舉將有助於避免戰爭。她表示假使明年台灣大選讓習開始感到台灣正在進一步脫離控制，特別是美國繼續強化區域力量，「他可能會決定打擊台灣」。因此她仍建議美國還必須向北京提供可信的保證，只要大陸不對台動武，華府就不會支持台灣獨立，也不會回到過去與台北的防務條約。她強調，這樣的保證有助於避免戰爭。

葛來儀的談話，證實中共對台思維確實是「台灣不獨、中共不武」，試想過去兩岸承平之時，共軍可曾每日對台軍演？對台採取軍事恫嚇？眼下台灣即將進行大選，若台灣無法求取和平安全，其他的一切政策支票都不具任何意義，美日等也必須要有被台灣拖下水的心理及實質準備，必然會投入更多的成本在維護台灣和平安全上，這對各方來說都是沉重的負荷。

總之，台灣可以悶著頭，避談台海風險，然而，美國部分學者看待問題仍是相當清楚客觀，且有相當的邏輯性；台灣夾在美中兩強之間，不能成為製造衝突的導火線，台灣若是不獨，包括法理及文化台獨，那麼大陸就沒有理由以非和平的方式來處理台灣問題，正在北京舉行的第十屆北京香山論壇，主題是探討大國責任與全球安全，應可嗅出一絲味道。和平的可貴在於刻意的維繫與自我克制，大陸不會無緣無故突然發動對台大規模軍事衝突，只要別太出格，總體來說，台海風險應是可以控制的。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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