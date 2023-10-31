日本統合幕僚監部10月28日公布，共軍山東號航母編隊5艘（17、164、173、536、570）在日本宮古島以南460公里進行航母艦載機起降訓練。30日又罕見連續公布三則，第一批1艘情報蒐集船799於28日午後由東海經宮古海峽進入西太平洋、第二批3艘艦船（情報蒐集船795、驅逐艦101與補給艦903），29日由東海經日本橫當島，30日經奄美大島北邊海域進入西太平洋。最後一批，2艘驅護編隊（122、550），30日由東海經宮古海峽進入西太平洋。依據「船先跑、機後到」、「各艦隊機艦出海，朝紅藍聯合演練」等，北東南三個艦隊艦機，類「機動系列」聯合軍演可能逐步展開。

首先，我國防部與媒體先後揭露，共軍南部戰區海軍「山東號/17」航母編隊（052D型桂林/164、054A型許昌/536、黃山/570，055型延安/106、052D型長沙/173、901型綜合補給艦查干湖/905、潛艦）由南海經巴士海峽至西太平洋遠訓（參考1027美日聯演 共軍海空兵力南北包夾台灣）；另依大陸智庫南海戰略態勢感知推斷美海軍雷號航母再次進入南海，並抵達馬尼拉。越南軍事記者段當（Duan Dang）稱中美航母「一出一進」，最近距離有150海浬（約277.8公里）。

美軍「雷根號」航母打擊群抵南海，展現支持盟軍菲律賓在菲中黃岩島與仁愛礁爭端，勢形共軍南海部戰區。相對地，南部戰區在南海有優勢之各軍兵種戰力，共軍此次派遣南部戰區「山東號」航母編隊進入西太平洋、菲律賓東北方海空域，有令菲美腹背受敵態勢。美軍此刻面對俄烏、以哈戰爭，不可能順利同時能進行兩場以上戰爭。

其二，查詢日方公布，第一批為情報蒐集船799隸屬共軍北部戰區駐山東青島第1作戰支援艦支隊所屬偵測船大隊815A型電子偵察艦金星號。第二批，東部戰區海軍駐浙江舟山第2作戰支援艦支隊偵測船大隊天樞星號/795，另二艘為北部戰區海軍駐山東青島第1驅逐艦支隊055型驅逐艦南昌號101與第1作戰支援艦支隊903A型綜合補給艦可可西里湖號/903。最後一批，北部戰區海軍駐遼寧大連第10驅逐艦支隊052D型驅逐艦唐山號/122與駐山東青島第1驅逐艦支隊054A型護衛艦濰坊號/550。

從近年，共軍組織編隊由東海進入西太平洋模式「船先跑、機後到」，後續共軍可能會有組織空中兵力進入西太平進行海空聯訓。另艦隊中有電子偵察艦隨編隊者，有「螳螂捕蟬，黃雀在後」技巧。符合現在海上聯合作戰，各類型支援艦種均入列。以遠海編隊動向，誘敵開放各類型主動偵蒐裝備等，由電子偵察艦截獲，蒐整、分析，以利日後提供共軍各軍兵種戰場目標打擊與電子戰之運用。

最後，從去年8月後，共軍常態性軍機跨越海峽中線、軍艦部署於台灣周邊海域、到常態性海空聯訓在台灣西南至東南，迄今航母編隊常態性在台灣以東之西太平洋演訓。

南部戰區海軍「山東號」航母，今年4月7至23日共17天在西太平洋遠訓。5月27日由海南亞龍灣海軍基地經台灣海峽以西、北駛至渤黃海裝備檢測與測試演練。6月21日復由黃海經東海、台灣海峽往南海返回駐地。9月11至12日在菲律賓東北方；期間與東海艦隊8艘作戰艦進行紅藍對抗後，13至14日返回南海。10月26日再次進入菲律賓東北方處（宮古島以南460公里）延續9月份演練，並可能與上述北部戰區海上突擊編隊、海上偵察部隊以及東北部戰區海軍編隊，進行類似共軍軍改前，三個艦隊進行「機動系列」海空聯合軍演在西太平洋的初步態勢演練。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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