在兩黨主席願意坐下來協商之下，藍白合終於跨出了一小步。這一小步，說小其實還不小。

藍白合的最終目的，是希望透過正、副總統選舉的合作，下架貪腐的民進黨政府，以達成政黨輪替的策略目標。目前，正、副總統的合作方案一直未成形，只能以政黨協商先行建立合作共識。因此，這一步，只能算是一小步。

與人類首次登陸月球相比，在阿姆斯壯踏上月球的第一步時曾說了一句世界名言：「這是我的一小步，卻是人類的一大步。」藍白合作的這一小步，說不上是台灣社會進步的一大步，但從雙方發布的初步協議內容來看，卻也算是對台灣民主發展頗具意義的一步。

聲明的第一點，宣示意味很強，而其實質意義在於，兩黨都認同，願意共同努力進行第三波民主改革，重點在於要「避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁」。自李登輝修憲、總統直選以來，台灣的民選總統從來就是民主獨裁制，在欠缺制衡下，只能靠總統的自制。然而，缺少內德修為、擅於玩法弄法的總統根本不會有什麼自制，導致台灣莠政每下愈況，腐敗的情況更加嚴重。

兩黨都承認台灣目前的政治選舉環境總是產生贏者全拿、不受制衡的假民主、真獨裁總統，必須進行改革才能避免日益腐敗的政府。這在台灣的民主發展歷程中，必有其歷史上的意義。

民進黨總統侯選人賴清德卻說，若問魔鏡，最希望藍白合、下架民進黨的是中共。這句話，直接否定了台灣六成以上民眾想要下架民進黨的民意。原以為，賴清德在這次選舉中，不會再用戴紅帽子、抗中保台的口號去汙染台灣社會與人民，想不到看起來比蔡英文還稍有點理性的賴清德，還是在藍白邁出合作之路的前夕，將藍白「合一起」扣了頂紅色大帽子。這種不以理性面對、完全無視六成民眾的民意基礎，將下架民進黨的民意與中國共產黨掛勾在一起的操弄對立手段，真是令人拍案驚奇到不行。

藍白合的第一點共同聲明，正展現出改革台灣民主選舉弊病的歷史性里程，賴清德卻還在此時，將下架民進黨的民意抹上與中共同路人的紅統色彩，完全不去面對台灣相對選舉制以少數挾制多數的不合理性、提出改革之具體政見處方、或善盡為政者應盡之言責，卻還在以製造對立撕裂的言行以鞏固自己的政治利益，這樣的政治人物，恐早晚要被掃進歷史灰燼中。

藍白合的第二及第三點聲明，算是雙方共同的政見，包括環境永續、國家安全、人民健康、國會功能強化等。未來，還將召開國是會議以提出其他重大改革議題。而最具體的合作事項，則在於第四點，兩黨同意在2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效，在雙方立委席次上相互支援讓席次極大化。

此次的會談協議，除了共同宣示要終結一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁制具有歷史意涵外，另一個重要的藍白共識，則在於朱立倫所說的，從這第一步的協商累積彼此善意，為促成進一步的合作建立基礎；他也同意，即使國民黨立委選舉過半，「也不會一黨獨大」。另外，柯文哲則堅定的表示「合作比對抗好」、「團結一切可以團結的力量」、在野合作會邀請郭台銘共同參與。

兩人的口頭陳述，既然是黨對黨慎重其事的共同協商與對外說明，則兩個黨主席都對其政黨與個人誠信負有全責。

談到誠信，不少柯粉與郭粉對朱立論是有疑慮的；同樣的，有不少黨意堅強的國民黨人一再製造柯文哲說話變來變去、郭台銘不講信用的人設。也就是說，不論未來在藍白合、乃至包括郭台銘在內的在野聯盟合作過程中，誠信基礎其實仍很薄弱。

就因為誠信基礎薄弱，在首次合作協議內容的落實推行、及促進未來擴大合作的可能性上，維護雙方誠信便是最重要的一件事。

朱立倫說要先累積善意，而善意的基礎仍然是誠信。中庸說：「誠者物之終始，不誠無物。」藍白合要能成事，必以誠為始終；而要破掉藍白合，則必是反中庸之誠道、破壞誠信而無所忌憚的小人。

當然，後續最大的一局藍白合，是如何產生在野聯盟的最強正、副總統參選人組合。在藍白政黨協商之前，柯、侯競選辦公室曾有過一次的會商，然而會商結果未能達成共識。

柯文哲堅持要以合乎科學的純民調產生藍白合的總統候選人，但侯辦卻堅持要納入不合乎科學實證方法的實名制認同卡開放初選，終至會商無果。最終柯、朱二人也同意不再糾結於這一正副總統人選產生方式的爭議上，而先行進入兩黨合作協商。

然而，藍白合作過程是否能有一公平合理、公開透明的正副總統參選人產生機制，仍然是最後合作能否成功的重要關鍵。藍白各自有自己的政黨主體性及支持者，若無公正公開合理的比賽規則，而以不當或不公平的方式產生正、副總統參選人，必然引起敗方支持者的反彈，進而導致藍白合的全盤破局。

因此，柯文哲對於選票上是否有柯侯或侯柯的組合，並不反對，但仍然堅持要以公正公開合理的方式產生正、副人選，這其實是避免各自基層支持者因不公導致不滿而離散的最重要原則。

至於，要以什麼公正的方法、或用何種公平合理的合作模式產生正、副人選，並公開透明的對外說明讓各自支持者都願接受並同意全面展開的藍白合，就有賴雙方陣營的集體智慧、在誠信的基礎上一起努力了。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究員）

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