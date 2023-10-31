今年8月17日中國大陸商務部表示，自4月12日啟動對台灣貿易壁壘調查後，涉及產品達2509項，認為台灣對大陸的貿易限制措施違反世貿規定。此舉一出，諸多評論認為兩岸2010年簽訂的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）給予台灣產品的關稅優惠，將面臨中止或部分中止。

今年國慶日的前一天，中國大陸商務部宣布將對台灣的貿易壁壘調查延長3個月，至明年1月12日，即總統大選的前一天。我國陸委會指陸方的貿易壁壘調查明顯出於政治動機，意圖將貿易措施政治化、干預台灣民主運作。

中國大陸的貿易壁壘調查有政治意圖當然無庸置疑。惟民進黨執政以來，兩岸關係長期處於冰點，在雙方關係惡劣的常態下，預見中國大陸遲早會以貿易懲罰台灣應該不太困難。至於大陸把貿易壁壘調查延至台灣大選前一天，是會讓台灣人民因想維持經濟穩定而拒投民進黨，還是會激起台灣人民的憤怒而團結投給「抗中」的民進黨，其實都有可能。然而，本文想討論的是一個既定事實：為何民進黨毫無應付之力？

當年馬政府與大陸簽訂ECFA，此乃台灣在兩岸和平下爭取到大陸單方面讓利的果實。當時在野的民進黨稱ECFA為「糖衣毒藥」、中共統戰的手段，並聲言要發動廢除ECFA的公投。可是，自2016年蔡英文兩度當選總統至今，廢除ECFA的公投故然不了了之，連佔國會多數的民進黨立委們對此亦絕口不提。民進黨執政以來，對大陸的貿易依賴比國民黨時期不跌反升。近年，陸委會更表示不希望大陸廢除ECFA。

為何執政後的民進黨會髮夾彎、沒有兌現推倒重來的承諾，反成為馬政府政策的擁護者？原因是民進黨政府知道ECFA對台灣經濟有重要貢獻，廢除亦會對台灣經濟有巨大打擊。

唯有減低對大陸的貿易依賴，才有可能在廢除ECFA時對台灣經濟傷害減至最低。但是，民進黨政府有朝這個方向走嗎？有論者認為「新南向政策」正是如此，只是其成效實在慘不忍睹。如今，民進黨執政七年多，對大陸貿易依賴一年多於一年，比馬政府有過之而無不及。

形勢既已如此，必須維持兩岸關係和平，以增取時間尋求經濟獨立，至少避免隨兩岸決裂而來的經濟衝擊。民進黨在兩岸和平上也沒有盡責，卻又沒有降低對大陸貿易依賴，以致今日大陸可能中止ECFA時無計可施。

一旦大陸啟動報復性關稅，台灣將直接損失三百億到五百億美元，即時損失與後續影響都將大於大陸。如果大陸中止ECFA，後果更加不堪設想。這是民進黨請求陸方不要廢除ECFA的主要原因，可謂「抗中無能，保台不力」。

要避免經濟災難，亟需一個有能力維持兩岸和平的政府。明年大選，是要一個擅長騙票的草包政黨，還是一個有能力處理兩岸危機、保護國家經濟安全的務實政黨，將是我國存亡的關鍵所在。

（作者為國立政治大學歷史學系學生，輔修外交學系）

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