第十屆北京香山論壇10月30日在北京展開，中共中央軍委副主席張又俠警告，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應，絕不手軟。中國軍事科學院前副院長何雷也強調，迫不得已使用武力解決台灣問題，是一場占據道義和法律制高點的統一之戰、合法之戰、正義之戰。從兩人強烈的表態，可見大陸軍方對統一問題的強烈使命感，但這不代表大陸的「統一之戰」不可避免。

台灣不獨 大陸不武

德國馬歇爾基金會印度太平洋項目的常務總監葛來儀日前就在《紐約時報》撰文指出，只要美國向中國提供可信的保證，中國不對台使用武力，華盛頓就不會支持台灣獨立，也不會回到過去與台北簽訂協防條約，這樣習近平就不會立即「武統」台灣。葛來儀這篇文章，代表美國戰略學術圈對美中關係的回歸思維。

北京香山論壇是大陸為爭取國際安全話語權，而舉辦的國際安全對話論壇。這原本就是一場國際軍事交流，也是一種「論壇外交」。特別是從1997年大陸認為國際政治正在發生深刻變化，世界需要摒棄冷戰思維之下，提出了適應新時代需要的「新安全觀」，這也促成大陸的外交朝多邊主義轉向。

大陸的「新安全觀」建立在國際新現實主義與自由主義的基礎上。兩種主義都認為，國家需追求權力以獲得安全，若強權之間取得平衡，國際社會就有和平，反之就會有衝突。在無政府狀態和等級分明的國際體系中，解決國際衝突和避免戰爭的主要手段，是通過各國的自助以獲得有限的安全。大陸的安全觀念在吸收各國安全概念後，以「互信、互利、平等、合作」為核心，成為具有「中國特色的新安全觀」。

「新安全觀」影響大陸對台政策，以習近平中共二十大所說：「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」大陸對台使用武力是工具性的，並非目的性的。因此，大陸才會不斷祭出惠台措施與融合發展政策。

台獨標籤 兩岸不安

令人扼腕的是，民進黨政府為掩飾自己的錯誤政策，大肆宣傳大陸軍機「擾」台、妖魔化一中原則與九二共識，將融合發展汙名化為統戰，讓兩岸對峙危機不斷升高，以致西方媒體一直宣傳台海是世界最危險的地區，美國高級將領也不斷宣揚大陸對台動武時間表，鼓吹武裝台灣。

明眼人都知道台獨與武統都是假議題，美國是否鼓勵支持台獨，才是大陸是否對台動武的主因。這也是AIT主席羅森伯格千里迢迢於一年內第三度訪台，對蔡政府強調「美國反對任何一方片面改變現狀，包括不支持台灣獨立」的理由。

羅森伯格也說，美國將依循一中政策，而一中政策是以「台灣關係法」、「三個聯合公報」、「六項保證」為指引，過去40多年來，這樣的體制協助維持台海的和平與穩定。她還指出，美國期待兩岸分歧以非脅迫方式和平解決，而解決方式要讓台灣人民接受，她並呼籲北京與台灣展開對話。

美國的態度很清楚，「反對片面改變現狀、不支持台獨、主張兩岸對話」是美國避免台海爆發戰爭的準則。美國正面對俄烏、以哈兩場衝突，美國軍力再強大，也不希望台海此時爆發衝突。

面對中美關係新情勢，總統參選人除了喊喊和平口號之外，能否提出可靠、可行的和平政策，才是吸引選民投票的重要因素。尤其民進黨提名的賴清德，長期留下的「務實台獨」標籤，必然成為兩岸不安定的因素。他當選總統後，大陸不可能像對陳水扁一樣的給予一段聽其言、觀其行的時間；當然也不可能會像對蔡英文一樣，給她一份「未完成的答卷」，保留迴旋空間。

賴清德不能執迷不悟，與其唱備戰高調，不如多想想兩岸如何互助合作，多一點自由主義的思維，才能在融合發展中實現兩岸永久和平的目標。