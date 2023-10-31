距離2024年11月美國總統大選還有一年，拜登早就宣佈競選連任，共和黨初選在明年上半年展開，川普目前暫時領先，未來拜登與川普再次對決的可能性不低。

拜登目前支持度偏低，蓋洛普9月民調支持度只有41%，遠低於不支持度。選民主要考量是他的年紀，2024年拜登將為82歲，若連任成功會是美國史上最高齢的總統。

多數美國選民也不認同拜登處理經濟的能力，美國目前經濟在今年第三季表現不差，通貨膨脹也已和緩；但由於經歷高通膨，美國目前處於高物價，對於中產階級負擔沉重。明年經濟雖不至於走向衰退，但成長可能趨緩，仍不容樂觀。

由美國總統競選連任的歷史顯示，經濟好未必能夠順利連任，但經濟不好絕對不會成功連任，此是對拜登較為不利的地方。

目前川普支持度也不高，主要問題是官司纏身，以及大多數選民認為他在2020年連任失利後的脫序表現，嚴重破壞了美國民主體制。

雖然川普年紀也不小，2024年將為78歲；若挑戰成功，也將是美國史上最高齡總統，但美國選民顯然還是比較在意拜登的年紀。

最近彭博新聞社就2020年大選7個關鍵州的民調，2020年拜登在其中6州勝出，是拜登勝選的關鍵。但調查結果顯示目前川普在5州領先，拜登只領先1州，另一州則打平；此結果足以使川普翻盤，雖然差距很小，但對拜登而言卻是一大警訊。

2020年選舉在雙方高度動員下，投票率為美國近代新高，兩人普選得票數均創歷史新高，形成兩極化對立的社會。在共和黨尚未開始初選，已經有拜登和川普對決的氣氛；拜登甚至提出他的競選連任，就是要阻止川普「破壞」美國民主體制的行為。

目前離選舉還有一年，拜登在掌握行政資源優勢下，仍有機會反超。也有民調顯示在不支持的拜登選民中，有部分更不喜歡川普；所以在兩人對決下，會選擇支持拜登，此對拜登較為有利。2024年美國可能是一埸兩害相權取其輕（lesser of two evils）的選戰。

綜合而言，目前還很難預料結果，然而選舉結果對台灣影響深遠，如果拜登連任，目前政策大多會延續，也會繼續推動與盟國合作，加強對中國大陸圍堵。

若川普勝選，美國除了繼續制裁中國大陸外，對其他國家貿易政策立埸也會更加強硬。因為川普一直認為全世界貿易環境對美國不公平，所以並不會如同拜登全面促進和盟國合作，拜登政府所推動的印太經濟架構及其他雙邊協議的動向值得關注。

川普還提出要對所有外國進口商品加徵10%關稅，自由化走回頭路，全球可能走向貿易保護主義。川普也曾公開指出台灣搶走了美國半導體生意，所以要對台灣加徵關稅，台美經貿關係不確定性也會隨之增高。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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