藍白整合進入政黨協商階段，30日上午在民眾黨主席柯文哲和國民黨主席朱立倫的帶領下，舉行了首場的黨對黨會議。會議最後結果雖然定調雙方將展開「理念合作、國會合作」，但總統候選人方面要如何合作，要推派誰當總統和副總統的候選人，目前仍然沒有共識。藍白合不合、要怎麼合，恐怕不是「藍」說了算，是「白」說了算。哪怕侯友宜、朱立倫再怎麼樣釋出善意，但柯文哲只要繼續不鬆口，最關鍵的「侯柯配」還是「柯侯配」一樣難解。

柯文哲在協商會後的記者會上話都說得很好聽，說要「尊重國民黨意見」，但話裡話外都在暗示藍白合的一切細節都還要繼續協商。柯文哲看得很清楚，在現在這場藍白合的協商談判裡面，他根本沒有需要退讓的地方。從柯文哲的角度來看，所謂的藍白合是國民黨比較需要民眾黨的配合，而不是民眾黨必須上趕著跟國民黨合作。柯文哲知道，藍白營目前檯面上的三個候選人裡面，自己就是唯一有民調優勢的那個人，既然如此，他為什麼要屈居國民黨和侯友宜之下，做出最有利於國民黨的安排？

甚至柯文者也不吝於展現出這一點。許多藍營選民事實上已經對柯文哲的合作態度感到不滿，但柯文哲也無意遮掩他個人的政治盤算，因為他很清楚現在藍白合協商的實際主導權是掌握在他的手上，就算他在和朱立倫、侯友宜協商的過程中跑去和郭台銘眉來眼去，國民黨也一樣拿他沒辦法。

藍白合一局究竟該如何解，柯文哲現在才是掌握話柄的關鍵，侯友宜和朱立倫可能也不必對於柯文哲能和國民黨談出什麼結果，抱有太多的期待。

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