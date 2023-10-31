國家交響樂團10月29日於國家音樂廳與小提家黃俊文以及朱宗慶打擊樂團合作演出《精彩對決》，很有創意，一口氣推出三首亞洲首演的新作品，並且是NSO 與歐美首屈一指的樂團或機構共同委託創作的。這是了不起的一次嘗試，樂團的執行長郭玟岑和音樂總監馬寇爾都有心要留下當代自己的聲音。

演出的第一首，描寫美國西部開拓時代鐵路華工故事的Transcontinental，是一支成功的小品。Kenji Bunch作曲，表現出時空的律動和況味。「大題小作」，富有獨到的匠心和歷史意義。

第二首是陳可嘉作曲的Witness Tree，在她寫的曲目解說中特別談到台灣神木，然而音樂作品本身卻聽不到任何台灣元素，缺乏在地感。感覺上，她作曲原意其實是訴求無國界的跨越，可以滿足現代和西方，然而文字卻刻意聚焦台灣，反而構成落差，似無必要。她的作曲家個人背景介紹，編排混亂，而且中英文多處對不上。曲名譯為《古木幽情》，與英文原文不合，已經不妥，而「幽情」兩個字又構成了另一個期待落差，因為這首作品，顯然並不訴求意境。

著名韓裔作曲家Unsuk Chin（陳銀淑）寫的《右執法-心跳的儀式》，是第三首。這首由全團加上打擊樂高手合作演出的超大型作品，基本上或許可以形容為一個作曲類型，也就是說被歐洲教育成用盡一切可能只要不寫旋律，其他都寫。其結果，便是每每被誤認為涉嫌創作外太空科幻片配樂。說「涉嫌」，是因為作曲家絕對否認這是配樂，同時我也猜想她不是在寫配樂。

Chin的作品，是現今歐美各大樂團樂意盡全團之力演出的。NSO這次成功演出她的作品，具有一個意義，便是展現出樂團的精湛實力和創新參與度。從這個角度來說，可圈可點！（作者為律師兼文化評論人）

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