受到通貨膨脹影響，民眾近年來有感生活成本提高，國民黨立委羅明才在立法院質詢主計總處主計長朱澤民，提及便當價格不斷上漲，就連排骨也被拍得愈來愈薄。朱竟回覆，這也是委員保持好身材的原因；還說台灣物價上漲率比起其他國家已經相對來得低了。

朱澤民早在2021年10月在立院備詢時也被羅明才問及「一碗蚵仔麵線要多少錢？」他秒答「20元」遭轟不食人間煙火，事隔2年，現在一碗蚵仔麵線至少5、60元起跳，若再加些料，比排骨便當還貴。

根據主計總處調查，去年每戶家庭可支配所得最高和最低組的差距為6.15倍，貧富差距是近12年的高點；自2016年蔡總統執政以來，該指數從6.08倍擴增至6.15倍，增加0.07倍；同時，受薪階級每月經常性薪資占比從68.5%下滑到66.3%。

受薪階級的貧窮感擴大，朱澤民坦言「政府責任大過企業責任」。尤其，物價漲但薪水不漲，甚至實質薪資倒退，蔡政府肥官員而瘦天下，讓曾是蔡英文「心中最軟一塊」的勞工要如何活下去。

國民黨批評新南向政策徹底失敗，淪為蔡政府大內宣工具，上至行政院經貿辦，下到經濟部、外交部都跳出來反擊，還說對大陸市場的出口占比從2020年的43.9%降至2022年的38.8%，可見在分散市場及去風險化的努力已見成效。

政府大掌櫃朱澤民已坦言，若大陸中止ECFA，將對石化、鋼鐵和機械業等傳產有所衝擊。蔡政府只知玩數字遊戲，卻不肯面對人民的感受，賴清德更不敢直球對決ECFA中止問題，顯然全是騙選票的話術罷了。