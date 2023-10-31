在最近這幾年的多篇國際報導中，例如 2021年4月的《經濟學人》封面故事指出，台灣是世界上最危險的地區。

在1996年的第一次台海危機以後，台灣方面主張，兩岸應建立軍事互信機制來避免及管理兩岸可能的軍事衝突。但是隨著李登輝在1999年提出「台灣與大陸是特殊的國與國關係」，以及陳水扁在2002年提出「台灣與大陸為一邊一國的關係」以後，兩岸政治關係急速惡化，有關兩岸軍事互信的任何對話均成為不可能。

馬英九於2008年上任以後，重拾「九二共識」，即1992年兩岸對推動事務性交流所達成的政治共識，兩岸的民間交流有了快速的進展，雙方簽署了23項協議，其中包括有關民事海上事務（civilian Maritime）的一些措施。但是由於在馬英九8年任期內，兩岸並沒有就結束敵對狀態、簽署和平協議達成共識，因此兩岸雖然有民間的事務性交流，但是兩岸在外交、軍事上仍是敵對，這也使得台海的可能軍事海上危機根本無法預防與管理。

蔡英文於2016年上台以後，不再接受九二共識，這使得兩岸關係發展的政治基礎完全不存在，兩岸事務性交流開始倒退，民事與軍事上的海上事務（civilian and military Maritime）對話，不可能再開展，海上軍事危機的預防與管理更是不可能了。

2018年起，中美對抗加劇，台灣執政的民進黨政完全倒向美國，台灣的軍事戰略、武器購買布署完全依照美國的規畫，台灣幾乎失去了軍事自主權。在這樣的情況下，兩岸的軍事海上事務其實已成為中美的事務，台灣的角色已不重要。沒有美國的同意，台灣現在執政者不太可能與大陸政治與軍事對話，大陸也不會在台灣不接受九二共識、軍事完全受制於美國的前提之下，與台灣軍方開啟軍事對話。

那麼兩岸如何才能建立兩岸的軍事互信機制，共同預防與管理兩岸的海上軍事危機？

我們先要了解，主權與領土這種高政治的問題如果存在，爭議雙方是很難建立軍事互信機制的。冷戰時期，北約與華沙公約組織能夠開始建立軍事互信機制，也是因為1975年的赫爾辛基議定書簽署，即二戰後歐洲各國領土疆界的確定後，彼此才願意共同預防與管理軍事衝突。

兩岸關係的本質是政治問題，經濟與軍事都是依附於政治關係。兩岸政治關係不解決，再密切的經濟關係也可能在一夜之間逆轉，軍事互信關係更不可能建立。

因此，要預防與管理兩岸的海上軍事危機，最根本，也是必要的方法，就是兩岸必須要對主權與領土爭議取得政治共識。

台灣方面應該重新回到九二共識的立場。當時1992年九二共識的內容是：堅持一個中國，即堅持整個中國是不可分裂，以及兩岸應共同謀求未來統一的政治立場。在統一前的兩岸和平發展階段，兩岸應進行政治對話，以「分治不分裂」為原則，結束敵對狀態，簽署和平協議、建立兩岸軍事互信機制，共同預防與管理兩岸海上軍事危機。兩岸有了和平，融合才更能更順更深更廣。

在這個過程中，台灣也必須了解，不要掉進美中戰略對抗的陷阱，不要成為美國遏制中國的一張牌，不要讓台灣成為東方的烏克蘭，不要當美國的棋子。台灣要有自己的防衛戰略，但台灣要拒絕成為美國的前沿基地。台灣的軍事力量只是防衛需要，而不是為了攻擊，更不是按照美國遏制中國的規畫。

台海有和平，東亞才會有和平，美中關係才能順利的和平發展。我們期待，兩岸能有智慧，擺脫外國的影響，雙方自行來解決兩岸的政治與軍事難題，以創造兩岸的和平。（作者為孫文學校總校長，本文為作者在第十屆北京香山論壇分組會議的發言）

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