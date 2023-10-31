大陸前總理李克強心臟病發辭世，外界紛紛揣測大陸會不會發生第三次天安門事件？美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員、也是著名的中國人口問題專家易富賢斷言，從人口結構來看，大陸進入政治更年期，已經太老了，李克強的去世不會發生政治地震。

易富賢指出，15-29歲的青年最富生殖力和經濟活力，政治熱情，戰鬥力高漲。一國15-29歲人口比例超過28%時，可稱為「青年潮」。台灣和韓國15~29歲青年，從1966年的25%攀升到1980年代初的32%和31%，經濟高速增長，民主熱情高漲，民運、學運接連爆發，兩地也都在1987年完成政治轉型。

1989年天安門事件爆發時，大陸15~29歲的青年占31%，2019香港反送中運動失敗，重要因素就是香港15~29歲年輕人不到16%，而中位年齡已超過44歲，反建制的勁道不足。今天的大陸，人口老齡化，青年比例只有17%，李克強之死不會導致政治大亂。

易富賢的這套理論，可不可以用來說明民主轉型後的台灣呢？上網搜尋了國發會的人口統計資料發現，2014年太陽花暴動時，台灣15~29歲青年人數4714918占總人口數的20.16%；2016年總統大選，15~29歲青年占全部人口比例下降到19.73%；2022年青年人數總數為3790138，占總人口比例再次下降到16.27%。按易富賢的論述觀點，2014年台灣青年口比例早就不超過20%，憤怒青年不再，為什麼還會爆發太陽花運動？2016年又是哪裡來的反建制力量能推倒國民黨的江山、讓民進黨開起全面執政的序幕？

矛盾的是，假如2014、16年台灣還有憤怒的青年可以透過選舉推倒國民黨，那麼，為什麼8年來，人民對於民進黨的貪污腐化、決策無知、執政無能卻視若無睹，不知憤怒呢？是因為人口急速老化到了「政治後更年期」，只能聽天由命了？那麼，2024台灣真能下架民進黨，實現第三次政黨輪替的美夢嗎？

或者，易富賢的理論不適用於台灣的民粹政治？在台灣的民粹政治裡，選民永遠很憤怒，永遠討厭一黨獨大，永遠不爽執政黨，只不過，台灣選民給予執政黨的保鮮期永遠只有8年？

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