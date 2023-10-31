儘管民主人權的主張只是美國霸權至上的偽裝，但從來沒有一件事像眼前的以哈戰事那般，把美國偽善的面具徹底撕下來，同時也讓西方面色尷尬，在台灣的美國小跟班更顯滑稽。

由約旦等22個阿拉伯國家提出的以哈停火案表決即是國際公道的重要檢驗。儘管幾個西方大媒體仍然反覆強調哈瑪斯的兇殘，不斷播出以色列人質家屬的哭訴，然而在以色列無差別轟炸下，迦薩人民慘重傷亡、家園全毀的畫面也逐漸增加，即使地上成排兒童的屍體打上了馬賽克，仍然是觸目驚心。除非喪盡天良，任何人都不可能視若無睹，都不可能不要求立即停止這種瘋狂的行為。儘管如此，美國不但不明確阻止，反而一再強調「以色列的自衛權」，等於給了一張合法殺戮的許可證，鼓勵以色列變本加厲

，實現血洗式的民族報復。這就是美國的民主人權？

聯合國大會的停火案獲得壓倒性的通過，跟隨美國反對的只有區區14個國家，而且大部分是小國，贊成的也包括了歐洲的法國、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、比利時、挪威、瑞士等國，最諷刺的是，美國向來最堅定的盟友英國、德國、荷蘭、瑞典、日本、韓國等都投了棄權票，甚至連靠美國才能撐到今天的烏克蘭也棄權，畢竟眼見以色列恐怖的轟炸，不能太睜眼說瞎話，更沒有必要得罪整理阿拉伯世界，以後談什麼民主人權都是天大的笑話。

至於以色列大使說「這是人類史上最黑暗的一天」，難道已經淪為煉獄的迦薩在以色列的狂轟濫炸下有任何光明可言嗎？以色列並不是自稱的民主國家，而是種族隔離國家，在軍事占領區西岸的高地普設武裝猶太人屯墾區，把巴勒斯坦人逼出自己的家園，這是什麼「民主國家」？一個小國家如此猖狂，要求聯合國秘書長下台，痛批聯合國壓倒性通過的和平決議，完全是美國鼓動出來的囂張行徑。

儘管美國在這次中東戰火中出現罕見孤家寡人的身影，但基於美國國內猶太人龐大的勢力，以及以色列兇狠蠻幹的國家性格，現在要攔住以色列已無可能。因此，值得關注的是接下來的局勢。以色列軍隊進入迦薩必然是血腥、長期的，伊朗也必然會介入，戰爭會升級和擴大。

就如聯合國停火案那般，美國會力挺以色列，與阿拉伯國家集團以及世界大多數國家對立。與過去以阿戰爭不同的是，這次歐洲會盡量置身事外，不會愚蠢到讓自己陷入盲目孤立的處境。在如此前景中，儘管各國會力阻世界大戰，但是支援烏克蘭和以色列造成美國國力的耗損和道德地位受損，勢將成為世局巨變的轉捩點。美國將喪失獨自領導世界的地位，國力更不足以單方面支配世局。從根本上來說，美國獨掌世界大局的構想遠超越其真正的實力，總有一刻會露出真相，以哈戰爭就是引爆點。

至於一向只會當美國小跟班、言必稱是的蔡英文，連拜登的狗死了，她都會發哀悼文，此事自然第一時間就支持美國。那些完全沒有國際意識的綠媒也跟著罵「恐怖分子」，如今歐洲態度不明，幾乎全世界都批評以色列，他們大概已暈頭轉向了。至於稍早印尼和泰國公開聲明台灣是中國的一部分，泰國甚至支持台灣納入一國兩制，那位外交部的吳某人照例立刻破口大罵，只是不敢說違反「民主人權潮流」，好像忘了蔡英文在國慶演說中還自吹自擂「南向政策」的成果，這是什麼成果？不學有術，獐頭鼠目，不堪言矣！

（作者為資深媒體人）