從2016年兩岸官方斷絕往來，兩岸關係生病近8年了，自去年解放軍在台海周邊軍演，打破海峽中線默契，台海的「發炎指數」開始飆高，進而實施「常態化戰備警巡」，高燒一直退不下來。

許多政治圈的朋友憂心如焚，認為即將進行的總統選舉攸關我們國家的生存，是戰爭與和平的抉擇。我一直認為在可預見的未來，大陸不會全面武力犯台，但台灣民眾必須思考：讓台海再繼續發高燒4年好嗎？

我國下屆總統及國家安全團隊，必須陪大陸領導人習近平走完其第3任期，也要面對高度不確定的2024美國總統大選結果，候選人自然必須有務實且盱衡全局的「國家安全形勢判斷」。

國際地緣戰略形勢緊繃。今天俄羅斯入侵烏克蘭已經615天，戰事尚無結束跡象，而國際權力板塊對撞的震盪，波及全球。3周前巴勒斯坦極端組織哈瑪斯驟然攻擊以色列，從華爾街到華盛頓的美國決策菁英，更不容易騰出精力關注台海情勢的變化。在歐洲與中東戰事所牽動的地緣戰略與經貿風險升高的時刻，台灣不但要謹慎自保，更應該扮演會被民主盟邦感激的積極維穩角色。

中美領導人皆有燙手山芋。本月初美國因聯邦預算政黨惡鬥，差點讓政府再度關門；隨後眾議院創造罷免議長歷史首例，缺位21天後才選出弱勢的新議長。前總統川普的持續高民調，對明年爭取連任的拜登始終是陰影。大陸房地產暴雷牽動的金融管控風險，高校畢業生失業率偏高，都反映悶燒的社會挑戰。永遠在路上的打貪倡廉，不斷警示的幹部作風問題，竟然折損兩位國務委員，任期超過10年的習近平，心情也好不起來。

印太戰略框架成形還需爭取時間。日本的「安保3文件」去年底才公布，美國印太司令部的「太平洋嚇阻計畫」預算編到2027年，澳洲的核潛艦要等到2040年才形成戰力。台灣已付款多時的戰機、坦克以及多項武器裝備都延遲交貨，後備動員改革才上路，1年期義務役的同學大多還沒畢業。即使印太地區終將成為中美爭霸的交火點，台灣不只首當其衝，區域各國也都需要爭取更長的和平穩定時間。

台海和平穩定端賴自助人助。積極配合盟邦的區域戰略利益，擴大與理念相近國家的合作，並不可以在實際作為上，將我們的外交國防及大陸政策外包合理化。在「有美國，請放心」的想像中求心安，遠離戰爭65年的台灣民眾「很不情願面對難受的真相」，國際友人也都看在眼裡。增強全民國防與社會韌性，不應被視為外國朋友給予的壓力，台灣更應堅定主權的立場，提出可與盟友分享基於本身利益的安全觀，並展示我們貢獻區域和平穩定的路徑與能力。

針對未來4年的重大國家生存發展挑戰，我們應該鼓勵所有的總統候選人，認真思考制定《國家安全戰略》，在就職半年後發布，並開創總統向國會報告的憲政先例，形成明確指導跨部會總體行動的依據。

國際局勢詭譎變化，華府與北京在戰略競爭大趨勢不變，利害衝突錙銖必較的心態之下，雙方近月來仍然決定釋放出謹慎的關係和緩訊號，彼此提供「喘息服務」，爭取降溫以避免「戰略超載」。強權應對都不容易，台灣更禁不起折騰，我們不能漏看美中緩和的短期現象。

這次總統大選，我們切不可再浪漫地以為可以「用選票教訓共產黨」的廉價手段，應對來自大陸的沉重壓力。台灣人民集體意志的展現，應該是「爭取時間強軍，實踐兩岸對話」兩條腿向前邁步，過去8年來只靠一條腿，難怪站不穩也跳得累，未來4年，玩笑開不得。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）