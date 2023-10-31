又屆蔣公誕辰，國史館亦出版《蔣中正日記》，在綠營數十年政治去蔣化工程後，台灣的年輕一代對於蔣中正已無太多印象，但事實上，蔣中正早年聽取專家建言，推動賦稅改革與資訊化，中華民國政府甚至在民國58年（1969年）就用電腦管理所得稅，堪稱位居世界前列，也因此奠定台灣創造經濟奇蹟的基礎，這段歷史不應或忘。

蔣中正自民國13年就任黃埔軍校校長後，以東征、北伐的軍事功績很快成為國民政府的領袖人物，事實上，蔣氏深知政治、經濟、心理皆為建設國家與軍事現代化的基礎，蔣中正很早倡議國民政府財政統一，扭轉原先有槍就能包攬地盤自行收稅的狀況。

九一八事變後，蔣中正黯然下野，但沒有多久，國民政府政治、經濟都呈現搖搖欲墜之象，日本又在上海發動一二八事變，於是蔣中正又被推選以軍事委員會委員長的身分，回到政壇當中，中國若欲與日本相抗衡，則非加強各種資源的開發與運用，發展經濟不可，蔣中正於是創設了國防設計委員會，延攬大量專家，調查工業現況，發展重工業。與許多傳言相反，蔣中正是一位能夠尊重專業意見，聽取專家建言的領袖人物，國防設計委員會後轉型為資源委員會，並於抗戰時期成為經濟部的重要部分，今日台灣電力公司企業標誌上的三個同心圓，即代表著資源委員會的符號。

蔣中正曾在民國57年左右時自述，自己感到，只有在八二三砲戰結束後這十年以來，才真正有一個安定的環境，因為抗戰，蔣中正規劃的施政藍圖被無情摧毀，國民政府以極其貧弱的資源，獨力抗戰4年有餘，雖然中華民國在太平洋戰爭後成為同盟國家的重要成員，但國力、資源與地位不相匹配，抗戰勝利之巔很快化為數年後國共鬥爭的失敗，蔣中正只能繼續在台澎金馬試圖繼續其理想。

中華民國中央政府遷台，蔣中正與政府要員，更抱持著痛定思痛的決心，中華民國仍舊在國際社會上代表中國合法政府，美國政府也恢復美援，在風雨飄搖中，蔣中正運用連續14年，每年約一億美元規模的美援，使台灣地區從戰爭破壞中恢復元氣，推動經濟建設，中華民國也運用中國合法政府身分，取得聯合國等國際組織的相關援助。

蔣中正聽取劉大中等四院士財經建言。（圖／作者丘智賢提供）

至政府遷台十餘年後，台灣地區的經濟又面臨了一個重要的十字路口，美援既因經濟發展而停止，政府也需要針對未來經濟發展思考方策，民國56年7月，蔣中正特別邀請劉大中、蔣碩傑、顧應昌、費景漢4位旅美學人，在梨山行館討論台灣財經改革，夜涼時分，蔣中正特別請侍從為幾位專家各送去一件外套，也顯示了蔣中正的處事日常，劉大中等人建言，政府應該重視總體經濟，政府的各項支出，不能同時並進，而要求得集中分析與平衡考慮，為籌措各項建設資金，政府應該立刻改善現行稅制，減輕生產原料與工具上的關稅、貨物稅、間接稅，加強直接稅。

蔣中正對於劉大中等人的建議，經充分瞭解後，予以完全支持，政府成立行政院賦稅改革委員會，本身健康並不甚佳的劉大中，受聘為主任委員，全力投入工作，修訂所得稅法、獎勵投資條例，創設財稅資料處理及考核中心及稽核組，運用資訊方式，持續加強稽徵，使得我國原本以間接稅為主的賦稅結構，改以直接稅，作為主要歲入來源。

財稅資料中心首台電腦主機CDC3300型。（圖／作者丘智賢提供）

為了稽徵直接稅，即個人所得稅，蔣中正聽取劉大中建言，購入當時還幾乎無人知道的電腦，管理賦稅資料，當時的電腦主機，儲存量只有32K，面對外界的質疑聲浪，是否浪費公帑，蔣中正批示「應照辦」、「如期完成」，充分尊重專業；改革不能光是依賴硬體，為了扭轉原本賦稅稽徵講人情、走後門的弊病，劉大中也大量拔擢剛剛走出大學與研究所校園的青年人才，不僅讓稅務機關氣象一新，更為之後數十年的財經建設，養成了基本骨幹，中華民國財政部更曾向新加坡、沙烏地阿拉伯等多國派出財稅顧問，成為他國心目中的標竿。

儘管賦稅改革初期面臨許多困難，但步上軌道後，充分確保了政府的建設財源，使台灣經濟發展得以穩定基礎，也在同一時間，蔣中正又決心推動九年國民義務教育，並開始高速公路、鐵路電氣化、台中港等重大建設，拚經濟，當然需要良好的人才與基礎建設，蔣中正念茲在茲建設三民主義模範省的企圖心，還是基於為了實現孫中山建設中國遺願的強烈責任感。

大概沒有任何編劇，可以摹寫出蔣中正漫長而戲劇性的一生，他既成功統一中國，又成為世界領袖，但所經歷的重大挫折與失敗，也世所罕見，心思虔誠的蔣中正並未輕易放棄，而是用畢生的努力，試圖為國家走出一條新路，在他逝世後未久，身受絕症所苦的劉大中，選擇服食安眠藥辭世，劉大中對於蔣中正的知遇之恩，以生命回報，更讓所有的民眾繼續分享經濟建設的成果。

在多數民眾都希望政府好好拚經濟的今日，回顧蔣中正推動改革的歷程，體會政治人物應有的責任感，當對今日深有啟示。

（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※