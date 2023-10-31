無論國民黨、民眾黨最終能否攜手共打2024，當前主流民意就是認定民進黨必須被下架。然而，賴清德卻虛構「魔鏡」自問自答，把期待政黨輪替的民心抹成中共同路人，以為這樣就能讓「芒果乾」敗部復活，重操抗中保台，催眠百姓騙選票。身為競逐國家元首大位的賴清德，不思正途爭取信賴，發揮lie式欺騙風格，不問蒼生問魔鏡，還真是把台灣人看扁了。

重拾芒果乾 抹紅民意

賴清德近期在北中南的校園演講，從弊案到政策，遭學生無情的狂轟猛炸。26日他在國立海洋大學的演說，被一名大一男同學指為「得過且過、不太妥當」，儘管海大校長出面護駕斥責「同學，你不要這樣」，但後續提問的學生，仍是不客氣追問綠電黑金、88槍擊案。

如果連被民進黨視為己有的「天然獨」，都已轉化成「疑綠世代」，潛在的民怨海嘯有多大，恐已超乎綠營想像。

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，高達66%民眾希望藍白能夠整合成功，僅15.7%不希望；其中，「20至29歲」選民亦有64%期待藍白合，僅18.4%不希望。該民調也指出，若2024由侯友宜、柯文哲互搭，對上賴蕭配，無論誰正誰副，均領先對手10%左右；「20至29歲」對藍白配的支持度更是突破5成，遙遙領先賴蕭配的2成多。

這些數據印證兩件事，第一是「藍白合」符合主流期待，第二是「藍白合」確有機會促成政黨輪替。面對如此民意，賴清德該做的是誠實面對民進黨是如何從民主進步走向威權退步、從清廉勤政變得貪汙腐敗；唯有勇敢面對錯誤，才有機會彌補被傷透的民心。但他今天顯然已無意正道而行，而是企圖走回抗中保台的旁門左道。

賴清德說，「只要問魔鏡，全世界最希望下架民進黨的是誰？最希望藍白合的是誰？答案一定是中國共產黨。」這種說法，不只意味他把66%希望藍白合的選民扣上「扶植親中政權」的紅帽，背後更暴露三大問題。

首先，提不出治國良方，只好重拾芒果乾。賴清德的競選之路，因排山倒海而來的民怨，無法有效走出3成5的民調困境；儘管這在三腳督賽局仍暫時領先，但只要侯、柯整合成功，選情料將就此逆轉。對此危機，賴清德本應致力對內政、兩岸、外交補破網，但他卻無心於此，只想靠最廉價的反中牌爭取支持，意圖複製亡國感，販賣戰爭恐懼換選票。

毒藥當解藥 騙票到底

第二，眼見美國、歐盟畫紅線，卻未認清台獨已走入死胡同。近日，AIT主席羅森伯格訪問台灣，主動表達「反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立」。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾亦發表專文，表明歐盟的一中政策沒有改變，台灣不應進行片面宣布獨立的行動。美方及歐盟不約而同表達反對台獨立場，明顯無意對賴清德的台獨路徑開綠燈，但他開口閉口「台灣是主權獨立國家」、「拒絕中共扶植親中政權」，擺明無視紅線蠻幹到底。

第三，天然獨變疑綠世代，民進黨看不見民心思變。2014年太陽花學運後，民進黨自恃年輕人已成鐵票，殊不知在他們眼中，這個黨執政後充斥了im.B詐騙案、綠能雲豹案、疫苗口罩快篩採購案、超思雞蛋案、趙天麟桃色案等「奇聞異事」，發現原來綠色不只是原諒的顏色，還是黑與黃的複合體。尤其當兩岸從和平走向戰爭，「票投民進黨、青年上戰場」即將成為現在進行式，賴清德無法許年輕人安全的未來就罷了，竟還企圖強灌抗中保台的迷湯，把毒藥當解藥，這位台獨工作者顯然不知今夕是何夕。

賴清德真能以此騙票手段重拾民心嗎？或許，與其不問蒼生問魔鏡，他更該問問自己，為何民進黨會在短短幾年，就從817萬票淪落到只能寄希望於在野整合破局？為何明明擁有執政優勢，卻還是得靠芒果乾才能求生？又或是，為何明明是競選國家領袖，卻選到把國人當敵人，只能靠詛咒社會分裂才能維繫政權？如果這些問題都無法回答，也難怪賴清德會成為世界上最害怕藍白合的人。