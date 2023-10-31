繼日前一帶一路高峰會的盛況之後，近日大陸年度安全論壇第10屆「北京香山論壇」也已舉行，共有90餘個國家、國際組織、官方代表團參與，參會代表數量和層級都創下歷史新高，特別是開發中國家、國際和地區組織的參與度大幅提升，這也是疫情之後首度舉行實體論壇。此次論壇的主題為「共同安全、持久和平」，當前國際的主要關注不外乎中美關係、台海情勢、中東戰爭與俄烏戰爭等。

香山論壇於2006年由中國軍事科學學會發起，原本為亞太地區安全二軌的學者專家對話平台，但自2014年第5屆起升級為1.5軌，納入了國防官員，有與新加坡的「香格里拉論壇」別苗頭的態勢。

此次香山論壇，北京方面邀請美國國防部長奧斯汀出席未果，但美國國防部表明樂見雙方代表藉此機會進行接觸，以確保溝通管道的暢通。但美方此次只指派國防部負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）出席，刻意降低其層級，但至少這是中美軍方融冰的第一步。

值得注意的是，日前大陸國防部長李尚福被拔官，北京也尚未公布接任人選，出現罕見的懸缺情況，因而此次是由中共中央軍委副主席張又俠在論壇作主旨演講。目前尚不知中方官員是否與卡拉斯會談，但在當前美中關係趨緩的氛圍下，可能性甚大。

前中共軍事科學院副院長何雷稱，已與卡拉斯在會場見了兩次，何雷更送了卡拉斯一份軍科院的臂章作為小禮物，並稱臂章反映一支軍隊的文化，上面的盾牌的含意是防禦、橄欖枝則代表和平，明確表達了中方的態度，並多準備一份請她返美後轉送給奧斯汀，兩人還聊了一些關於兩軍最近交流活動事件，至少已創造了中美軍方之間甚為友善的氛圍。

尤其因中東戰爭愈演愈烈，導致美方必須因支持以色列而分散注意力，故日前特別派AIT主席羅森伯格來台表達不支持台獨的立場，以期盼中方不要慫恿伊朗參戰，以免戰事擴大。而王毅也於日前訪美，並受到拜登總統接見，李尚福因支援俄國而被美方制裁，如今大陸防長換人，自然也對於美中關係的緩和有所助益。

相對於美方代表的低調參與，此次香山論壇坐在主賓位子的卻是俄羅斯防長蕭依古，可見中俄關係友好的程度，這也是俄烏戰爭爆發1年多後，美俄軍方代表首次同台。此外，這次論壇還邀請了烏克蘭、以色列和阿拉伯國家代表與會，讓衝突的相關方可以相互接觸，至少產生一些溝通對話的效果，實屬難得。

綜上所述，當俄烏與中東戰爭日熾之際，各方最需要的就是有降溫的機會。因這兩場戰爭美國都涉入甚深，當前的香山論壇緩和亂局的意義更加凸顯，這也強化了未來中方擔任調停者的條件，也將是大陸再度對於世界和平做出貢獻的良機。

（作者為亞太綜合研究院院長）