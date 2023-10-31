中國大陸外長王毅於10月27日起在美國華府展開高層訪問，分別與美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文舉行會談。拜登總統也會見王毅，呼籲美中雙方必須負責管理雙邊競爭，保持開放溝通管道，以及共同努力應對全球挑戰。王毅亦表達此行的目的在於與美方溝通，面向舊金山，改善和穩定雙方關係。這也顯示11月中旬中國大陸國家主席習近平前往美國舊金山參加APEC高峰會的可能性大增，連帶的拜習會晤和場邊會談亦有望實現。

習近平之前由於缺席9月底於印度孟買舉行的G20高峰會議，以致被國際解讀認為習亦可能缺席11月中旬舊金山APEC高峰會，中共內部亦不時放出此種風聲。

但APEC高峰會議對中共的重要性明顯遠超過G20高峰會。習近平若為避免與拜登會晤而拒絕與會，此屆APEC峰會的話語權必將完全拱手讓與美國，如同G20峰會一般，此明顯不符中共利益。其次，APEC峰會有台灣代表團參與，習近平若不親自參與，台灣問題極可能成為美國和相關國家關切的焦點。其三，最嚴重的是將凸顯美中關係進一步惡化的趨勢。

有鑑於此，自氣球事件以來，中美關係看似劍拔弩張，但中共並未對美國要求恢復雙邊溝通對話，以及拜習會晤的呼籲完全置若罔聞。6月中共同意布林肯訪問中國大陸，儘管中共不同意美方要求恢復兩軍溝通對話，但仍積極接待美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多分別於7、8兩月的中國大陸之行。此顯示中共有意願從低政治領域緩和雙邊關係，以能為習近平參與舊金山APEC峰會，乃至與拜登會晤創造有利條件。

10月以來，習近平願參與舊金山峰會以緩和中美關係的更明顯信號，一是習近平接見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的參院跨黨派代表團。習指出中美共同利益遠大於分歧，「修昔底德陷阱」並非必然。二是習近平會見加州州長紐松，紐松以一地方首長身分意外獲習近平接見，一方面高大帥氣的紐松被視為係拜登後民主黨接班人，二方面更凸顯習將赴加州舊金山參與峰會的意願。

10月7日，以色列遭哈瑪斯火箭偷襲以來引發的中東危機，亦有助於中美關係暫時緩和，正如拜登指出，中美應共同努力因應全球挑戰，此也提供「拜習會」利基。王毅針對拜習會目的赴美溝通，一方面要確保習近平的安全與尊嚴，二方面要求美方必須履行一中原則和中美三公報，不可支持台獨。美國則持續重複一中與維持現狀政策。 AIT主席羅森伯格10月第3度訪台，與3黨總統參選人見面，確保台海穩定與現狀維持，這已是美國最大讓步。

然而，美國斷無可能放棄對中共的戰略競爭。也因此，中美雙方關係互動明顯脆弱不穩，極易受到來自於雙方國內外環境中個別事件的影響，如氣球事件。王毅僕僕風塵，縱有再大能力，也難以控制這些個別事件的影響。當前，中共軍機頻繁繞台，在海空不時迫近美國軍艦戰機，加以近日前大陸國務院總理李克強猝逝引發的中共內部政治氛圍，屆時拜習會是否能順利舉行仍有待觀察。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任副研究員）