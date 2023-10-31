日前閣揆陳建仁、國防部長邱國正不約而同表示，「台灣防衛作戰槍砲最好不要響，一響的話，處處是戰場，沒有前方、後方之分，而義務役有些可以調到戰鬥支援部隊，不管是守備或主戰部隊，一旦穿上軍服都是軍人」。這無疑是打臉民進黨總統參選人賴清德騙年輕人說「義務役不用上戰場」！

事實上，義務役的危險性不只有上戰場，賴清德想撇清也沒用。另一件更嚴重的社會新聞是檢調查獲地下兵工廠，赫然發現國軍槍炮彈藥疑似遭盜賣外流，更驚悚的是其中竟然有美軍售台殺傷力極大的刺針飛彈發射筒。國軍能不能保衛國家上戰場殺敵先不提，國軍染上黑道化、恐怖份子化的危機已迫在眼前，義務役男一旦進入這樣的國軍體系，近朱者赤、近墨者黑，上前線的危險性算什麼，國軍紀律崩壞，恐怕才更危險。

海軍陸戰隊66旅4名軍士官涉嫌盜賣國軍刺針飛彈發射筒，國防部長邱國正只淡淡地說是內部管理存有漏洞。但是，這恐怕不僅是內部管理層面而已，若不正視整個「募兵制」造成國軍人才結構的質變，日後如果出現電影搬演恐怖份子砲打總統府的情節也不用意外？想到刺針飛彈遭盜賣，小英總統恐怕寢食難安。

之所以會出現盜賣國軍刺針飛彈發射筒案件，還是得從整個募兵制來加以檢討。在蔡政府執政八年推動募兵制以來，目前尚處於「募兵不足」的階段，但是，關鍵是：軍中訓練講究的不再是軍人武德與國家光榮，取而代之的是薪資的多寡；換句話說，在蔡政府推動募兵制下，讓軍人在經社地位上不上、下不下，讓軍人只為自己的荷包而戰，哪裡管保家衛國的使命和尊嚴，這點錢對於高等教育畢業生的吸引力實在不大！

看看中國大陸。目前同樣也是採用義務役跟志願役的雙軌並行，但不同的是，中國大陸針對役男灌輸解放軍服役當兵的光榮感，還必須先看學歷及體能選兵，而不是人人想當兵就能入伍。一旦入伍，是一人當兵全家光榮；在退伍後，不管是企業優先錄取，或是創業貸款優惠，政府提供各項的退伍福利政策及措施，以致「兵源充足」！

放眼全世界各國，兵役制度的施行取決於國情，莫不以國家安全需求為最重大考量。但是，蔡政府的募兵制的推動，卻是建立在消滅中華民國義務役男的超溢員額的目標下，中華民國的國防被掏空，豈能不危矣？兩岸軍人素質差距不小，真正打起仗來，還真不知道我們的國軍是否搞得清楚為中華民國還是為台獨而戰。今年3月金門二膽島的前線伙房兵莫名其妙叛逃，國防部長邱國正在立法院備詢完全摸不著頭緒就是顯例，但即使如此，也沒有引起民進黨政府太多重視。

也因為，在蔡政府的募兵制下失去當兵的光榮感，在「精神戰力匱乏」的結構問題下，以金錢為誘因的募兵制，凸顯國軍基層素質來自社會底層，也就當然會出現盜賣國軍刺針飛彈發射筒的重大違紀、違法事件，這絕不是邱國正部長所說的內控漏洞而已，試問，誰敢去當兵啊？

（作者為新黨輿情中心副主任）

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