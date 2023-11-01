在民間信仰中，一般提到大聖（大聖爺、大聖爺公），大家都會直接聯想到齊天大聖。然而，許多人可能不知道，大聖的稱號原非只有齊天所專用，大聖廟所供奉的神明也未必就一定是齊天大聖─孫悟空。

2023年10月19日，我應邀出席在福建省南平市順昌縣召開的「閩台大聖文化交流論壇」，作了一場名為「台灣的大聖信仰及其傳說故事」的報告。

在這場報告中，我告訴大家台灣本島的大聖爺，常以陪祀身分出現在以觀音、王爺、王母娘娘、臨水夫人為主神的廟中，除了臨水夫人廟陪祀者為「丹霞大聖」之外，其他多為「齊天大聖」。同時，我又讓大家知道金門廟宇雖無主祀大聖爺者，但在金城後浦靈濟古寺、官路邊五府廟，金沙浦邊蓮法宮、呂厝朝山寺、大地環江宮、青嶼聖寧宮，以及山后獅山寺、鎮海宮等共8座廟宇，也都有大聖陪祀，其中獅山寺、鎮海宮的大聖爺造型稍像「丹霞大聖」。

臺南市開基臨水夫人廟之丹霞大聖爺公。（林瑜文提供）

所謂「丹霞大聖」，外貌是黃睛、赤髮、丹身、赤腳，原為福州郊外山洞中的千年猴精，性好漁色，浪蕩不羈，四處作怪，老早就被臨水夫人陳靖姑制伏，收作腳力。宋代福州屏山已建有丹霞大聖廟，其神像的造型與來歷，與後來明代《西遊記》小說中的「齊天大聖」有很大的差別，不難分辨。

根據台灣師範大學國文系吳思慧2017年碩士論文《台灣齊天大聖信仰研究》的調查，台灣有27座主祀齊天大聖的廟宇。她很認真地進行訪問，採錄到許多流傳在各地的靈驗故事。這些靈驗故事，涉及渡海移民、建廟沿革與各種關於治病、消災、護童、得財的神奇傳說，具體呈現出當地民眾的信仰動機，的確是閩台民間文化交流值得重視的一環。

金門縣金城鎮官路邊五府廟陪祀之齊天大聖神像。（作者提供）

不過，台灣主祀齊天大聖的廟宇（總數其實不止27座），其中有的本非齊天大聖廟，例如台南市中西區的萬福庵，原係主祀觀音菩薩；有的雖然主祀大聖爺公，但該大聖亦原非齊天大聖，例如台南市仁德區的二層行公堂，吳思慧曾引述廟內副總幹事說神明有降乩指示：「我不是猴，不是齊天大聖，是大聖爺公。」如今，由於「三百多年前，由福州、福安地區人士攜帶來台供奉」的神尊已被偷，又為符合大眾的既定印象，因此無論神尊造型、神明聖誕、廟宇楹聯，當你去到現場就會發現它們全部都已變成《西遊記》的齊天大聖孫悟空了。

那麼，不是「齊天大聖」的大聖爺公，是否就是「丹霞大聖」呢？這倒也未必。此次「閩台大聖文化交流論壇」的舉辦地點：福建省南平市順昌縣，從元末明初開始，便盛行「通天大聖」信仰，目前以「通天大聖」冠名登記在冊的祭壇及祭壇遺址就有78處之多。

這位「通天大聖」又是何方神聖呢？說來神奇，祂在元代楊景賢《西遊記》雜劇中出現時，原名「孫行者」，後得唐三藏賜名「孫悟空」，祂當時是齊天大聖的二弟（該神仙家庭中有兄弟姊妹五人，姊姊驪山老母，哥哥齊天大聖，二弟通天大聖─孫悟空，二妹巫枝祇聖母，三弟耍耍三郎）；到了明代吳承恩的百回本《西遊記》小說，才把齊天大聖、通天大聖兄弟合而為一，只保留齊天大聖─孫悟空一角。

《西遊記》小說影響力大，因而人盡皆知孫悟空乃齊天大聖，卻未必曉得大聖原來不只有齊天，還有通天大聖、丹霞大聖的存在呢！

〔附記〕金門金沙何厝保安殿、金寧古寧頭南山鎮西宮另有類似大聖爺的陪祀神，但外貌大異，姑且存疑。本人關於金門大聖信仰調查，先後得到林建育、葉鈞培、蔡遠進等人的大力協助，特此致謝。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

順昌縣埔上鎮明洪武年間通天大聖祭壇。（順昌縣博物館館長王長軍提供）

（本文來源：《金門日報》）

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