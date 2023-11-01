柯文哲針對昨晚朱立倫、侯友宜、柯文哲三巨頭密會，今天（11月1日）召開記者會，回覆記者提問「下午郭台銘將送交連署書怎麼辦？」柯文哲說「遞件繼續談」。藍白會政黨協商前一晚，傳出柯文哲「邀請郭台銘共同參與」的柯郭密會，柯文哲此舉「納郭」行不正、言不順，恐造成藍白合破局重傷。

柯文哲在藍白合過程中，言必稱「公開透明」，但柯郭密會、即使遞件也要納郭「繼續談」，柯郭之間有何秘密協議，柯文哲有「公開透明」嗎？納郭成功，自然解決金援困境，好處多多；納郭不成，反正討到友郭的人情，穩賺不賠。不管結果如何，柯文哲拿好人卡，苦主都是國民黨！

但是，郭台銘目前身陷連署賄選醜聞、遭大陸查稅、查地涉及不法情事，形象已經重創，國民黨也對挺郭黨員祭出黨紀處分，納郭究竟能為藍白合加分多少？又無異坐實外界對於藍白政治分贓之譏？柯文哲想清楚沒有？

郭台銘帶著分裂泛藍陣營團結的臭名，一意孤行獨立參選，「遞件繼續談」的後果，就是要嘛疑涉賄選觸犯選罷法，要嘛退選靜待司法調查，這顆不定時炸彈誰敢接手？如果藍白合破局，柯文哲願意去柯郭配或郭柯配嗎？那賴佩霞放棄美國籍挺郭又算什麼？民進黨執政下的司法偵辦手段，柯文哲不知道厲害嗎？柯文哲一步走錯，就將陷於被動，民進黨不就是樂得在等柯文哲走到這一步嗎？

前立法院長王金平點醒柯文哲應「換位思考」，提醒小黨如何張羅大選的龐大開銷，戳中柯的痛點，一度讓他面露憂色。事實上，藍白合破局，重傷的會是民眾黨和柯文哲，而不會是擁有地方執政大半江山、立法院坐二望一席次的國民黨，柯文哲想想曾為第三勢力的親民黨，宋楚瑜現在的落寞處境吧。

藍白合勝選有望，一旦藍白合破局則勝選無望，柯文哲要如何維持民眾黨的生存恐怕大有問題，不要忘了，和國民黨撕破臉，柯文哲以後就是一隻形象重傷、藍綠不理的孤鳥！

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