以色列地面部隊進入迦薩走廊，總理納坦雅胡宣告「戰爭進入第三階段」，並警告將是一場「漫長而艱難」的戰爭。這個宣告不僅代表迦薩戰爭的延長與人道危機的加劇，更預告美國拜登政府將陷入更加困難的局面，甚至可能影響美國在東亞的戰略布局。

迦薩人道危機加劇

以色列第三階段戰爭的目標，是摧毀哈馬斯在迦薩的軍事、治理能力並救回人質，但這兩個目標互相矛盾。第一個目標對以色列而言，應該輕而易舉，但狂轟濫炸之後還想救出人質，或進行釋放人質談判就有難度了。拜登警告以色列不可占領迦薩，以色列卻置若罔聞，顯然以色列當局意在延長戰爭，因為一旦停火，不得民心的納坦雅胡就有失去政權的危機。極右翼政府綁架了以色列，以色列又綁架了拜登政府。

拜登政府依循長期支持以色列的慣性，哈馬斯突襲事件至今，表達一貫強烈支持的立場，卻忽略美國與西方社會的內部結構、南北國家實力及國際格局等面向的諸多變化，因而屢屢做出誤判，讓自己步步走向泥沼。

事件一發生，拜登就表達支持以色列的堅定立場，還呼籲各方自制，不希望衝突擴大。白宮很快派遣兩個航空母艦戰鬥群到地中海東部，向伊朗及其在黎巴嫩的盟友示警，他們若介入將面對美國的軍事報復。這固然讓伊朗有所忌憚，卻讓以色列更加有恃無恐，以軍若展開全面性的地面進攻，威脅真主黨的存在，伊朗恐怕嚥不下這口氣。

拜登原本希望在訪問以色列後順道訪問約旦，與約旦國王、埃及總統和巴勒斯坦總統會面，彰顯他的國際領導力。但迦薩阿赫利醫院遭以色列轟炸，造成嚴重傷亡，美國卻視若無睹，阿拉伯國家群起反彈，約旦因而斷然取消拜登訪問行程。以色列在迦薩製造悲劇，拜登政府卻消極以對，隨著迦薩死亡人數不斷飆高，全球輿論已轉向，不只在伊斯蘭世界，連西方與美國國內都出現支持巴勒斯坦、譴責以色列的示威活動。

在南方國家眼中，巴以問題不只是帝國主義者所製造，用來分裂和弱化前殖民地的遺毒，以色列在巴勒斯坦的蠶食鯨吞更是新殖民主義與種族隔離的無限延續。美國與歐盟國家對以色列無條件的支持，又重新燃起一波反殖民反西方的怒火。這也使許多南方國家的領袖如坐針氈，必須做出回應。土耳其總統艾爾段就現身伊斯坦堡舉行的親巴勒斯坦集會，嚴厲批判以色列在迦薩的行動。

以色列堅持展開地面進攻，讓外界質疑拜登對納坦雅胡的節制能力。這讓美國失去阿拉伯國家的信任，重挫拜登的新中東和解計畫，迫使美國回防中東，也讓美國盟友人人自危，擔心領導力下降的美國會傷害自身的利益。不只如此，對拜登最大的威脅還是明年的連任。

中美合作的機會

拜登當前的困局讓人聯想到1979年的卡特，當年美國陷入伊朗人質事件和蘇聯入侵阿富汗。俄羅斯入侵烏克蘭已僵持1年多，眼看還要繼續下去；哈瑪斯與真主黨背後的伊朗也蠢蠢欲動，讓拜登腹背受敵。卡特不能說在外交上毫無建樹，但是這兩件事上的猶豫與無能成為卡特競選失利的一大主因。

拜登對以色列的支持，使他失去民主黨內進步派和年輕選票的支持，而美國國內穆斯林會不會像上次大選一樣的支持他，也充滿變數。阿拉伯裔和穆斯林不會支持川普，但未必會含淚投票給拜登。這在緊繃的選舉中，就成為關鍵的少數。根據最新民調，拜登和川普在密西根州、賓州和威斯康辛州三大鐵鏽地帶打成平手，但2020年這3個搖擺州支持拜登。阿拉伯裔在密西根州有5%人口，可能成為拜登連任之路的絆腳石。但是拜登不能得罪華爾街金主，這讓拜登進退維谷。

不過這次有一項變數是卡特時代所沒有的，就是中國因素。中國是唯一與俄羅斯和伊朗關係密切的大國，這點拜登不會不知。拜登若要避免重蹈卡特的覆轍，中國會是他的助力而非阻力。王毅訪美與布林肯、蘇利文都有深入的交流，也得到拜登的接見，暗示習近平赴舊金山參加亞太經合會（APEC）並與拜登會談的可能性，以巴衝突對中美關係而言，是合作的機會。