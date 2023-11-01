截至2023年9月底，台灣婚姻移民包括大陸配偶36萬餘人、港澳配偶2.1萬人，合計大陸港澳地區配偶38.2萬人；外籍配偶依人數多寡分別為越南11.5萬人、印尼3.1萬人、菲律賓1.1萬人、泰國1萬人、日本近6千人、柬埔寨4千人、韓國2千人，合計20.7萬人。以上總數接近59萬人，已超過原住民人數，也是官方定義的新住民。新住民所生子女也被稱之為「新住民二代」（或新二代），新住民及其配偶、子女所組家庭即所謂新住民家庭。根據內政部2018年的調查，新住民平均生育人數為1.3人，因此估算新住民家庭成員已接近200萬人。此一逐漸擴大之族群，自為各政黨、政治人物不得不重視。

隨著民眾黨可能提名陸配徐春鶯擔任不分區立委，遭質疑是否有中共幹部背景、是否仍具有中國籍等，新住民的參政權，也引發各界討論。依現行《兩岸人民關係條例》相關規定，陸配經過依親居留4年、長期居留2年後，得申請在台灣地區定居，但辦身分證前必須提出喪失原籍證明，而在台設戶籍滿10年的陸配，得登記為公職候選人。

而所謂喪失「原籍」證明，經向相關單位查證，現行實務作法仍係提出喪失「戶籍」證明，因為大陸當局的確無法提供放棄中華人民共和國國籍的證明，因在一個中國的原則下，並未認定台灣是外國，因此不能適用其國籍法「定居在外國的」條件而申請退出中國國籍。但是若進出大陸地區使用台胞證，表示已無中國身分證、護照，間接證實不會有中國國籍。因此，若現行我方法令不完備，可從寬解釋，但未來的確也應修法，總之不應以陸配甚至兩岸領導人，在現階段皆無法解決的「一個中國」政治問題，剝奪新住民之參政權。而我國《兩岸人民關係條例》（針對陸配）、《國籍法》（針對外配），均有取得身分證10年方能參選之規定，也可考慮縮短，甚至在地方選舉應該是取得身分證即可參選。

筆者曾任移民署長，現也是台灣新住民事務權益促進總會理事長，正在倡議推動3件事：制定新住民基本法、成立部會級新住民委員會、擴大新住民參政權，以「尊重多元、欣賞差異」的態度，打破國人刻板印象，讓新住民族群成為台灣的資產而非負債，相信這也是2024總統參選人不可迴避的重大課題。

賴清德曾提及若有機會希望請習近平吃飯，如果雙方目前還沒有機會碰面吃飯，建議不如把握當下時機，盡速擬定有助陸配的政策和措施，先遞出橄欖枝化解兩岸仇恨對立，方為務實之道。（作者為前移民署長、台灣新住民事務權益促進總會理事長）

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