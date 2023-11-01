大陸前總理李克強因突發心臟病，27日凌晨驟逝，李克強安徽故居外堆滿花束、卡片，民眾自發悼念。（摘自社群媒體X）

大陸前總理李克強猝然病逝，民間憐惜他、懷念他，中共當局鑑於周恩來、胡耀邦過世引發群眾風暴，乃下令禁止聚集追悼，只開放李克強安徽合肥的故居供外界哀悼。一週來，追思人潮絡繹不絕，隊伍一度綿延數百公尺，悼念的鮮花堆滿外牆，估計前來悼念的民眾近百萬。

李克強是中共建政以來學歷最高而離任年紀最輕、離世最早的總理，公認為一個好人、清官，沒有太多實權，也沒有太大作為，但說了一些實話，初任總理時曾有過豪情壯志，要把改革開放與人民生計推上新境界。然而，他被夾在權力窄縫中動彈不得，最終壯志未酬，空留遺憾，人民對他的為官風格懷念不已。

中共歷來受懷念的總理，周恩來幹練，趙紫陽鋒銳，朱鎔基強悍，溫家寶開放，李克強則以為人處世的風格受人稱道。他有全套改革理念，但性格軟弱，受人敬愛，政績貧乏。他想有作為但終無所成。

弔唁李克強的輓聯有一條精準總結了他：「中規中矩，亦步亦趨，書生報國難成勢，終非英雄也非梟雄；患得患失忍氣吞聲，中堂理政不二言，終是身廉卻負蒼生。」他給當年北大同學的畢業寄語中，寫道「純真而不欠聞達，善良而不失堅強，把生命高舉在塵俗之上，又熔化於社會之中，這應當是我們這一代的共同追求。」他確實純真、善良，在汙濁政壇中顯得清新脫俗，只是所追求的理想初衷以及在中共二把手十年的作為卻是乏善可陳。他留給後世的最大功名應是說真話、做實事，如同一位民眾在花束上所附卡片留下緬懷的那句話：「一句真話比整個世界的分量都重」。

李克強背負的權力重壓實在太重了，如泰山壓頂，使他完全臣服而隱藏自己。他在主其責的經濟事務上沒什麼值得稱道的成就，在政治上的作為乏善可陳，雖然表現了一些光輝人性，但終究是黨性接管了他的政治靈魂。

權力格局與性格特質制約了他，他性格柔軟而無果敢與殺伐、果斷之氣，大不同於習近平，所以習的強人作風完全壓制了他。即使就總理職權的發揮而言，他缺乏成事與立威所需的魄力與霸氣，也妨礙他打破利益格局與實現政策目標。他留給人間的是清政而不是治績。

李克強擔任國務院常務副總理和總理期間，清廉自持，一貫堅持自由化、市場化的經濟理念，倡言中國與人類文明接軌，融入全球化的人類康莊大道。出任總理之初，他提出一套以強化市場、放鬆管制、改善供給、創新驅動為主的結構性經濟改革思路。

他認為中國必須進一步打破民企與外商准入限制，轉變政府職能，發揮市場的驅動與調節作用，減少政府微觀干預，調整國內利益分配，推進各種要素改革。他意氣風發地說了一些壯言，如「大道至簡，有權不可任性」、「凡市場能夠做到的，交給市場；凡社會能夠做到的，交給社會」、「公開是慣例，不公開是例外」、「要讓人民過上好日子，政府就要過緊日子」、「長江黃河不會倒流」。話語很豐滿，績效很骨感。即使只是這樣，民眾對他的懷念也是真摯而強烈的。

（作者為資深媒體人）