中共外長王毅日前到美國訪問，分別與國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文及總統拜登舉行會談，針對即將到來舊金山亞太經合會能否進行拜習會，進行「坦誠而深入」的意見交換。根據美國官員透露，拜習將在舊金山二會，就等中共宣布，美方已對此做好準備。情勢與中共國防部長李尚福拒絕與美國防長奧斯汀在新加坡會面要求，不可同日而言！為何雙方對於拜習會持正面態度？

對美國而言，雖然受限於國際格局雙方仍處霸權競爭的態勢，但不影響美國在經濟發展及維護全球安全與中共有合作空間。尤其仍在進行中的俄烏戰爭及新爆發的以哈戰爭，美國都需要中共的協助，使戰爭提早結束或不再擴大。即使中共不能為停戰或戰爭不擴大提供助力，也不要成為阻力。特別是中共在中東地區的影響力日增，美國有其協助，當可使戰事不擴大，以免引發更嚴重的人道危機。

此外，儘管美國尚未取消對中的懲罰性關稅，但是貿易代表處正在對其進行檢視，部分被認為無意義的措施，可能會有所調整。美國商務部長雷蒙多表示，在其訪中行聽到許多美國企業對在中國大陸經商有憂慮，迫切希望美中對話，因此雙方需要進行對話以解決問題。在美中經濟無法脫勾情況下，民主黨如何找到既可藉美中合作促進經濟發展，又不會被共和黨抓到把柄以贏得明年大選，是美國未來對中政策的重點。

對中共而言，3年疫情對經濟造成重大負面影響，國內經濟循環尚未恢復原有活力，再加上美國對其懲罰性關稅及科技戰尚未取消，以及受到國際反中氣氛影響，導致對美及其他地區出口有衰退現象，而出口是其經濟成長的重要動力。中共有關部門宣布，2023年8月出口總額較去年同期下降8.8%，是連續第四個月出現下滑，亟需止跌回升，拜習會是個機會。

這恐怕是中共在美國明確放緩對中貿易戰與科技戰的腳步之際，同意舉行拜習會的原因，希望藉此找到雙方互蒙其利的方法，以活絡中國大陸經濟。畢竟中共政治與社會穩定的根源在經濟發展，若是經濟數據持續不振，難免將導致通貨膨脹與失業的痛苦指數增加而引發民怨，進而對社會穩定造成影響。中共前外長秦剛與防長李尚福相繼被免職，傳聞都涉及貪瀆，亦是降低民怨必須採取的作法。

雷蒙多重申美中經濟不能脫鉤，儘可能展開業務、溝通和對話，但在國家安全上則不會妥協，會確保中共無法取得美國最先進的人工智慧晶片，以免落入軍方手中。這就是採取雙重保險的作法，既可以保證振興美國經濟，亦不會對國家安全造成影響而不利拜登的連任。有華府智庫人員表示，過去幾個月美中互動的情況一直很好，相關部門避免讓拜登在台灣問題上發表瘋狂言論，也避免讓中共方面發表過於煽動性的話。

日前參議院多數黨領袖、民主黨人舒默率領的北京代表團中加入了兩名反中的共和黨人，習近平亦未拒絕接見，說明互動情況尚稱良好。若無意外突發事件，拜習繼2022年在印尼G20峰會後，2023年11月將在舊金山APEC場合再次見面。台灣要密切關注拜習二會是否損及台灣利益？另美中在戰略競爭態勢下，都未放棄對話與合作的機會，台灣又豈能不把握與大陸的對話與合作機會，以降低兩岸緊張態勢呢？（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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