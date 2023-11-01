各有圖謀的「藍白合」進入政黨協商階段，國民黨與民眾黨黨主席朱立倫及柯文哲達成四大共識，尤其是在立委席次上，雙方共同努力相互支援，將席次最大化，但對於最為關鍵的「最強在野總統選舉候選人產生方式」則在10月31日晚上由朱立倫、侯友宜及柯文哲進行「密談」，根據雙方陣營在隔日回應的說法，柯陣營表示，侯仍堅持不要全民調，而柯則認為初選時間來不及，且還有個資、正當性、公平性等問題，兩人並未達成共識。

柯陣營表示， 因為該會談尚未凝聚共識，會中朱立倫希望再碰面，柯則希望國民黨先提出方案，「如果沒有提出的話，可能也不需要再見面了」。對此，朱立倫則回應說，當然要有一些方案，參照國外的意見，堆疊善意、減少疑慮，昨天已有一些初步想法，對於總統人選的產生，朱則強調要彼此換位思考，「前天政黨協商已經提到，名字要放在同張選票上，這些都確認了」。但對照柯日前協商後的說法，他強調不管是柯侯或侯柯是否在同一張選票上，我們「尊重國民黨意見」，「對我來說，你要有一個公平、雙方可以接受的方法，那就可以」。

顯然，朱與柯在政治認知上還是存在著相當明顯的差異，是否在同一張選票上？柯認為必須要有一個公平且雙方可以接受的方法，也就是說必須有一套共識的機制來決定誰正誰副的搭配，而侯友宜目前仍然堅持不要全民調，朱則表示，是提出政黨協商方法，不是比賽方法，之前提的已經過去了，也就是說已經沒有民主初選與民調的爭議問題了。

看起來，總統大選「藍白合」問題，雙方陣營仍然是南轅北轍的各說各話，如果再沒有真正具體且雙方接受的可操作方案共識，就是攤牌破局，各選各的，甚至是30日政黨協商的立委選舉相互支援等四大共識也可能連帶受到波及而推翻掉，一切都回到原點。換句話說，就是「藍白合」的最後一哩路已經形同擱淺、瀕臨破局局面，如果雙方陣營都繼續堅持本位毫不退讓，則這場可能的政黨合作參選大戲就只能關門大吉，自求多福了！

其實，如果國民黨不希望看到這樣的結果，接下來應該只有兩種可能的方案來做選擇與決斷，看看柯文哲願意接受否？其一就是提出僅有市話的全民調，以手機民調的取樣來源基礎不公平、不客觀、不科學為由而加以排除，這至少是一個還很難說對誰有利或誰會贏或輸的「豪賭」，結果更難以預料。其二則是，提出「聯合政府」的核心內容人事布局具體方案，從行政院正副院長、立法院正副院長到各部會首長雙方席位比例及部分可能人選由誰決定的協商方案。

總之，這是考驗及檢驗藍白陣營是否真的有誠意、善意與格局，合作共思「下架民進黨」的政治方案，一切好壞得失及利弊衡量都是必須審慎評估決定的大事，朱立倫、侯友宜與柯文哲真的是該好好想想了！

（作者為前扁辦主任）