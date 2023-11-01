柯、侯、朱昨夜深宵會談，今日柯文哲表示，仍然堅持必須以「全民調」的方式，這才符合「科學、務實、理性」以及「公開、公平、透明」的原則，但侯友宜顯然仍只願意採納或兼用「民主初選」的方式，看來這次的會談，還是「雞同鴨講」，並沒有若何的進展，未來的「藍白合」在正、副總統的提名上，恐怕還有不小的障礙。

柯文哲一直強調「全民調」，當然有其非堅持不可的道理，因為，這是他唯一具有勝算的方式；侯友宜仍不放棄「民主初選」，當然也是顧慮到「全民調」的方式，對他是不利的，企圖以「民主初選」作為折衷。換句話說，雙方都是站在個人利害關係的立場，企圖選取對自家最有利的方案，至於60%的民眾期盼，恐怕也只是兩個黨在受民意逼迫之下，不得不虛與委蛇的「過場戲」而已。

柯文哲一直強調，國民黨如果不同意「全民調」，那就應該有另一套可行的方案來說服自己。此話其實是完全不符邏輯的。國民黨何嘗沒有提出過替代或兼容的方案？「民主初選」不就是國民黨所提出來的嗎？但此一方案，柯文哲是不予認同，且將其比喻成「砒霜」，說「全吃會死，吃一半還是會死」。問題在於，柯文哲並無法證明「民主初選」就一定是「砒霜」，只是柯文哲不認同而已。事實上，侯友宜也同樣可以說「全民調」是「砒霜」，而不願意冒死吞下的。柯文哲固然可以自作決定、不認同「民主初選」，但如果硬要說對方沒有提出方案，也未免就是羅織罪狀了。難道只要不能讓民眾黨感到愜懷，柯文哲都可以逕自加以否決，而要對方再另外提出來嗎？這算是哪一門子的協商、談判？

事實上，無論是「民主初選」或「全民調」，都未必能反映出真實的民意，「全民調」的問題，據台灣民調的創始人吳統雄教授統計，以前次的大選為例，30多個民調，沒有一個是準確的，至少都超過了預設的上下3%的誤差，這又豈能說得上是「科學、務實、理性」？「民主初選」，雖未經過較多次的試驗，但也未必就可以說是「不可信」的。

不過，從時間的緊迫性來說，「民主初選」的確已是「不可行」，且「來不及」的。侯友宜明顯故意忽略了「時間性」的問題，因為如今已經11月初了，再如何加緊腳步，恐怕都是來不及的。明知來不及，而必欲刻意堅持，其實是早已存了「破局」的準備，不惜走上各自為戰的道路。

「藍白合」的卡關，儘管兜了一大圈，其實還是回到了原點，那就是到底要不要採用「全民調」，「民主初選」大概只能淘汰出局了。無論正、副總統的人選是「淘汰賽」還是「團結賽」，都必須有個領頭羊，主帥、副帥終究還是有差別的，因此就非得有一個選拔的方式不可。以目前的局勢看來，除非朱立倫能另有一個能讓雙方都滿意的對案，「全民調」恐怕就是最直接、迅速的方式了。

表面上，柯文哲極可能在「全民調」中占了上風，但如果以目前的「麻花捲」來看，如果能在技術性的問題上，如民調家數、手機市話比例、問卷設計、對比方式等加以彌補，也未必是沒有勝算的。國民黨必須慎重思考，究竟「合」與「不合」的利弊何在？如何將損傷降低到最小的程度。為了「下架民進黨」的終極目標，國民黨即便有點「委屈」，恐怕還是以「求全」為要。但是，無論如何，都必須堅持侯、柯二人，都必須在同一張選票上。柯文哲如果還在這個問題上游移不定、首鼠兩端，恐怕就是太過沒有誠意了。

「藍白合」其實可以說是目前民意的主流，多數民眾莫不翹首而盼，希望能早日有個圓滿的結果，但如今卻成了不上不下、懸擱在那的「藍白拖」，民眾從期待、不耐、灰心到絕望、憤怒，將會對選舉有若何的影響，恐怕是難以評估的。

國民黨與民眾黨各懷私利，僵持難下，其虛偽、矯飾的真面目，也就在這場「假戲」中逐步現出了端倪。據民意調查顯示，歸咎於柯文哲的咄咄逼人、侯友宜的不肯妥協的比例，各自占34%、30%左右，雖仍是參差上下，卻已可看出，柯、侯二人都該各自打上五十大板，而這無疑將反應在未來的選票上。想來未來無論是三腳督、四腳督，侯、柯二人的得票差距，恐怕也麻花捲式的難分上下。

在野勢力心分力散，當然就是將總統大位拱手讓出給民進黨的賴清德，不僅如此，連立委的席次都將產生不良效應。屆時民進黨還是行政、立法一把抓，什麼「政黨輪替」、「聯合政府」、「內閣制」，都是一場空，國民黨繼續要死不活、民眾黨終歸泡沫，而最可憐的還是6成以上的非綠選民，還得忍受民進黨的荼毒四年，甚至八年之久。

「藍白不合，民主不活」，這是個關鍵時刻，國民黨、民眾黨的主事者，切須謹記，不要錯失了這個機會。

（作者為自由撰稿者）