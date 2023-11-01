民眾黨不分區立委名單傳納入陸籍配偶徐春鶯，依柯文哲說法，這只是「海選」八字沒一撇，但民進黨竟可大噴「國安級」口水，彷彿「陸配參政」台灣就被統戰、被外來敵對勢力攻占。更可笑的是，身為國安會總管，顧立雄不管國安大事，卻跳下來摻一腳指責民眾黨及陸配，一個法律人連基本的法律常識都闕如，讓人真不知今夕何夕。

綠營撿到槍攻擊民眾黨，原因不外救民調走下坡的賴清德，轉移「藍白合」熱點效應；其次是擴大陸配和台灣「敵我矛盾」，藉此抹紅在野陣營「親中賣台」，但民進黨這齣戲演得難看。

我國是法治國家，徐春鶯既已入籍中華民國，就是我國公民。依大陸國籍法規定，大陸不認雙重國籍；換言之，徐春鶯宣布放棄大陸戶籍與護照，等同不再具大陸國籍。但綠營不斷強調徐春鶯保有「中國國籍」，是因大陸視兩岸為一國，這符合法律事實嗎？

中選會說，歸化中華民國國籍滿十年，得登記候選人，內政部稱陸籍人士戶籍登記後，僅須註銷「中國戶籍」，未強制規定註銷「國籍」。請問律師出身的顧立雄，民眾黨找徐春鶯選不分區，究竟違反中華民國哪條律法？

顧立雄拿「武力犯台」、「兩岸敵對」說事，上綱上線到國安危機，並對當事人做有罪推定，不僅失去法律人的基本信條，身為國安會祕書長，更是失職失格的表現。

蔡英文執政7年多，不斷強調「和平是兩岸唯一選項」，賴清德也不斷指稱「當選後要建構兩岸和平」。但從徐春鶯爭議顯見，民眾安危一點都不重要，「抗中保台」才是蔡政府施政主軸，「反中仇中」才是民進黨的基因。