民進黨總統參選人賴清德26日前往海洋大學演講，談海洋國家願景。會中有學生質疑，賴曾經說自己是選下一任4年，不是未來10年的總統，這種「得過且過」的心態，對於總統候選人來說不太妥當。然而此番質疑竟遭校長許泰文干擾，直接兩度起身打斷該名學生的發言說，海洋大學是國際一流的大學，請針對海洋政策、海洋願景來提問。

海洋大學到底是不是國際一流的大學，見人見智 ，但是海洋大學的校長護主心切，政治正確，無論如何，絕對稱不上是國際一流的大學校長。

蔡英文執政以來，對台灣影響甚巨的，就是知識分子的集體噤聲與風骨淒涼。這有兩個原因。其一，蔡英文濫用公權力，用大刀砍向台灣高教的異議份子，殺雞儆猴令其敢怒不敢言。遠的如對台大校長管中閔的刁難與追殺，近的如台科大教授陳致曉因針砭政府被教育部密件調查。更遑論蔡英文以總統之尊狀告賀德芬、林環牆、彭文正3位教授的荒謬。其結果就是，知識分子沉默噤聲，明哲保身，不與官鬥，為自己肩負的社會責任與道德良心主動棄械。

其二，蔡英文利用權勢， 用高官厚祿收買了許多人品低劣的學者，為其出聲護航，洗滌漂白。這些人或位居要津，或寄生綠媒，或流竄黨政，甘為蠅頭小利、虛名浮慾出賣自己的靈魂，實乃無恥之至。影響所及， 人人欲登上枝頭變鳳凰，一堆獐頭鼠目的學者爭先恐後表態效忠，拍馬屁，洗門風，頌英德，其難看噁心之程度，非常人能及。

因此任何時候只要蔡英文政府出了錯，捅了包，就會有人忙著寫護航文，在賴群臉書轉傳洗白，從論文抄襲、進口雞蛋、綠電貪污、到最近的國安外遇，不一而足。而在群組臉書廣傳這些洗白文的，不乏教授、老師、以及擁有高端學位的知識分子。這些人滿口仁義道德，做的盡是雙標鮮恥之徑，不論是犯傻還是媚顏，都是國家最大的悲哀。

一個越透明的政府，往往也是一個越廉節，越有效率的政府，因為施政越透明，越能接受人民公平的監督。正如同海洋大學的這位學生，能夠公開地要求賴副總統多聽人民的需求，實現對人民的承諾，可嘆今日台灣，多的是像許泰文校長這種向權力繳械的知識分子￼。西諺說：「一條會對任何反對當權者的人狂吠的狗，只是一條非常聽話的狗。」當讀書人成了一條被套住狗鍊的惡犬，這是教育最大的劫難。

台灣的民主走到今日，只要監督政府的，就被視為通敵，只要批評政府的，就被當作舔共。執政黨動輒以網軍與黨媒修理打壓反對言論，絲毫沒有一點可以理智討論的空間。這其中，最該負責任的就是那一群出賣自己靈魂、腰桿的偽知識分子。在我眼裡，這些人比那些為虎作倀的無知網軍更令人作嘔。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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