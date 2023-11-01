亞太經合組織（APEC）會議將於11月11日至17日在舊金山舉行，而該會議雖然未正式召開，但似乎將反映亞太以及中東的地緣政治緊張局勢。根據拜登政府的總結，APEC旨在成為「美國在亞太地區推進經濟政策的首要平台，促進自由、公平、開放的貿易和投資，推動可持續和包容性的經濟成長」。

拜登政府將此次峰會的主題訂為「為所有人創造一個有彈性和可持續的未來」。然而，這個主題可能會隨愈演愈烈的以哈衝突而蒙上陰影。部分APEC成員國對以哈之間的軍事衝突持有不同看法，極有可能影響會議的成果，如印尼和馬來西亞，對以色列的行動發表了非常強硬的反對聲明。APEC成員國汶萊、馬來西亞和印尼表達了與巴勒斯坦人站在一起。他們一直都沒有與以色列國建立外交關係，儘管面對部分歐美國家的壓力，他們仍然堅定地批評以色列。馬來西亞總理甚至與哈馬斯政治局局長通話，表示支持迦薩走廊立即停火。

美國強烈支持以色列以及拉攏亞太國家妖魔化巴勒斯坦的舉動，顯示美國正企圖分化APEC成員以及東協成員國的立場，美國除了企圖拉攏亞太國家在南海和東海上對抗中俄、製造緊張外，現今還企圖孤立巴勒斯坦，消淡巴勒斯坦呼聲以強化對以色列的支持。如果美國持續靠向以色列，甚至向亞太國家施壓，這些國家都擔心它們最終將被迫選邊站。

中美在此議題的立場上差異巨大，而且中國一直與美國針對的俄羅斯和伊朗保持緊密關係，令中美關係變化更為微妙。中國在此時此刻具有能力去調解中東以及俄烏的衝突，一者是中國與伊朗在近期上合組織的互動，展示出中國有能力防止中東衝突蔓延。二者是從普丁歷史性訪京，展示出中國和俄羅斯當局的關係，亦展示出中國能在一些國際組織或倡議，如上合組織以及一帶一路上發揮舉足輕重的作用，同時美國和部分西方國家的壓力無礙甚至加強了中俄關係，俄羅斯總統普丁亦在京稱「共同威脅只會加強中俄關係」。

普丁缺席下，在美國舉行的APEC會議令焦點完全集中在中美兩國元首身上，好像世界上親美陣營和另一陣營的領袖會面，而現時波譎雲詭的緊張情勢下，美國似乎需要更深一層考慮中國的立場，以及中國在一些國際組織和國際關係上能夠發揮的作用。

今年較早的時候，中國幫助伊朗和沙烏地阿拉伯達成了一項外交協議，以實現外交關係回復正常化，這展示了中國在中東地區的號召力。作為許多中東國家的主要經濟夥伴以及中東的石油買家，中國在中東地區具有經濟影響力和善意，可以在未來的衝突中發揮調解人的作用。而在尋求與緩解巴以問題衝突和矛盾的過程中，中國亦承認美國的關鍵作用以及他們在區域穩定中的共同利益，其實中美間可以發掘各所長，從而為世界的持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容等議題貢獻。

如此看來，中美若在世界舞台中共同努力，其實是一種對世界最大的正面前進動力，筆者相信世界上有不少人亦期待「拜習會」能化解中美部分矛盾，為正受戰事困擾的世界貢獻緩解的力量。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）

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