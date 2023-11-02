孬種！什麼叫孬種，照孬的造字來望文生義，「不好」謂之孬，孬種就是不好的種。用以罵人，懦弱無能，凡是畏首畏尾、怕東怕西，敢做不敢當；被罵孬種，雖非奇恥大辱，但恐亦是多數人難以忍受的侮辱。孬種尤其發生在政黨身上，這個黨應該很快就會在政壇上消失，如果發生在執政黨身上，那就更是難以為繼，很快就會走進墳墓了。

但說也奇怪，台灣就有個這樣的政黨，但卻屢次勝選執政。因此，以後被罵孬種，就不必太難過，甚至會好運年年。這樣說，大家可能就會猜到，這不就是現在執政的民進黨嗎？

稍稍瞭解一點民進黨歷史的人都知道，1986年9月28日民進黨在圓山大飯店創黨。1987年民進黨的基本黨綱，開宗明義指出要建立主權自主的「台灣共和國」，1991年10月13日民進黨於第五屆第一次全國黨員代表大會，更正式修正黨綱，增列第一條「建立主權自主的台灣共和國」，一般稱此為台獨黨綱。

1999年5月8日民進黨召開第八屆全國代表大會時，在將參選總統的陳水扁主導下，通過《台灣前途決議文》，主張維持現狀，台獨黨綱形同被凍結。民進黨當時說：基於國民主權原理，建立主權獨立自主的「台灣共和國」及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇，決定台灣獨立或與中國統一。

1999年1月21日陳水扁接受《聯合報》專訪時說：民進黨沒有台獨黨綱，只有「公投台獨黨綱」。這樣講似乎是民進黨並不一定要台灣獨立，而是用公投的方式，由人民來決定是否要台灣獨立。如果公投結果是獨立，兩岸發生戰爭，亦與民進黨無關，因為是人民以公投方式決定要不要獨立的。這樣講民進黨根本不是台獨黨？這樣的結論大家會同意嗎？相信票投民進黨可以走向台灣獨立的人民是一定會有受騙感！

講穿了，民進黨主張獨立建國成立「台灣共和國」，他們打從心裡就知道是不可能的，以此騙騙選票而已。如果可以或敢宣布台灣獨立，那台獨之父李登輝掌權12年，陳水扁及蔡英文執政共16年，為什麼不宣布呢？陳水扁且說：「台獨只可以說，不可以做，我辦不到。」有次陳水扁在接受訪問時，曾大聲地對著電視說：我不能夠騙自己，我也不能夠騙別人，我做不到，我就是做不到，要把台灣的國號，改為「台灣共和國」，我做不到。我也相信李登輝前總統在他過去的12年任期，他也沒有做到，縱使今天總統給他做，他也做不到！陳水扁倒也說了真話。

這樣說來，可以很清楚地看出，民進黨搞台獨，只是騙騙選票的小把戲。宣布獨立不敢，但總要做點樣子，例如今年國慶蔡政府刻意把中華民國國慶日，改為「台灣國慶日」（Taiwan National Day），以致前總統馬英九，在臉書宣布拒絕出席今年的國慶大會。媒體大標題：「中華民國不見了，馬英九拒出席國慶大會」。

我寫這篇短文，主要不在批評民進黨孬種，因孬種已存在多年，也沒什麼好嘲諷的，主要在提醒大家兩點。第一點奉勸民進黨人，尤其是政治上當家的人，一切作為都要能對得起台灣人民。是就說是，不是就說不是，想要就奮勇前進，多多效法民進黨創黨前輩，像是施明德、黃信介等人，視死如歸的奮鬥精神。

施明德是美麗島事件的總指揮，曾兩次被判無期徒刑，坐牢26年；他在獄中曾多次絕食，視死如歸。但是他對執政的國民黨及治安人員，並無激烈報復言論，反而勸黨內後輩說：選票是一時的，只有良心才是永恆的，絕不可為選票或私利泯滅良知，寧做失敗的君子，不做勝利的小人。施明德在那麼多牢獄之災的痛苦中，能夠如此勉勵後輩，真是令人肅然起敬。但這樣風骨的政治人物，今天在台灣已難得一見。

其次，我要告訴大家，大家現在仍台獨來台獨去的，其實台獨早已是死玩意。大陸人民希望2024年總統大選，選民進黨賴清德，賴當選，大陸就會向世界宣告，和平統一無望，武統隨之而來，只需幾天，台灣就回歸祖國了。這我在《大義覺迷》另外的文章中曾有闡述，大家可以參考。

但是民進黨及其他政黨，大家都還在騙。大家應老老實實地告訴台灣人民，兩岸統一在即，不必擔心害怕，獨來獨去，已毫無意義了！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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