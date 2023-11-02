世新大學準備停招中文系，引發各界關注，此舉對於台灣大學教育，乃至於社會風氣等，都有重要的象徵意義，中文力之減退與人文素養的式微已非一葉知秋，而是一棵大樹被連根拔起，值得正視。

從商業的角度來看，中國大陸市場極其龐大，帶動世界性的中文學習風潮。祖克柏在北京清華大學的演講使用流利的中文，投資大師羅傑斯讓孩子們學中文，張忠謀也曾經在高峰論壇中提到「中文優勢論」，證明中文的重要性，要與大陸做生意，不會中文是吃虧的。

在12年國教後，國中小的國文必修時數降低，且高中國文必修時數也降低，到了大學端，入學考試中許多頂大已不再參採國文成績，大學課程中也不少取消國文必修課程改列選修之情形，從各階層教育體系中，中文的重要性已受到忽視。台灣近年來已有眾多學者提到表達能力退化之情形，並且閱讀能力持續下降。在2021「促進國際閱讀素養調查」報告中，台灣雖排名上升一名，但總體分數較2016下滑，且低分水準以下比例增加。此外，從報社2018年願景工程報告中也得知，高達近四成一的人，整年一本書都沒看過，閱讀量的下降令人擔憂。

對大學而言，每間學校有不同的辦學理念本無可厚非，但在整體語言能力的退步下，學子對於語言科系興趣缺缺，加上國家積極培養工科人才的政策下，人文學科其實也面臨了逐年衰退的危機。台灣在104學年度大學停招與裁撤系所中，文組科系遠大於理組科系，政府只顧即時滿足資通訊人才，忽略深具文化底蘊的人文學科，也是長遠發展的基礎，此情形若不積極改善，恐造成文化之斷層。

台灣的中文實力過去有目共睹，從小說到音樂創作，從電影到劇作，這些藝術都需要有優良的中文水平才能達成高品質。早期製作的電視劇、流行音樂等一度引領華人圈，曾幾何時，影響力早已不在，反而大陸在影音娛樂產業有一系列強勢輸出，而世界各地開設的孔子學院，也是大陸作為中文文化推廣領頭羊之例證。

台灣與大陸同文同種，歷史文化與地緣關係相當接近，應利用中文之優勢，積極發揮自己的影響力。舉凡一些重要的交流場合，透過詩詞運用作為表達工具，例如大陸領導人常愛引用古詩詞，尤其前總理溫家寶更被稱為「詩人總理」。而今年雙城論壇中蔣萬安提到的「過盡千帆皆不是」、「輕舟已過萬重山」等詩句，並引用張愛玲的小說出版一事，也能引起共鳴。

一種語言不僅是日常生活溝通工具、文化載體，也是深化人文底蘊的方式，這些並非一蹴可幾的，提升中文能力在商業、文化領域中都是刻不容緩，而中文系扮演的角色至關重要，更是大學博雅教育中不可或缺的一塊拼圖。因此，除了各大學應積極將中文系轉型，以達到學以致用外，更重要的是需要社會從上到下，重視中文實力重要性，政府也應從政策面多加提倡與保護人文學科，以形塑台灣的軟性實力。

（作者為自由撰稿人）

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