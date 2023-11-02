國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲10月31日晚間相會，但對於總統選舉正副搭配辦法，仍無共識。國民黨主席朱立倫11月1日下午在中常會表示，過去用比賽的方式，無論是民主初選或全民調已經結束，現在進行的政黨協商，主要參考的依據方式大家可以提出來，希望能團結勝選！

緊接著，柯文哲在11月1日晚間，在臉書發文表示，這次整合即便看似觸礁，但不用擔心，經過幾次會談，他與朱立倫都認同台灣必須進行第三波民主革命，也期望2024總統大選的結局，是導向一個更團結的國家、而非更分裂！

柯文哲又說，為了回應主流民意，達成2024政黨輪替的目標，他從頭到尾唯一的要求，就是一個公平、公正、公開的比賽規則，「只要方法公平、符合程序正義，在選票上誰正誰副，我都會接受。」

由上以觀，可知中國國民黨和台灣民眾黨對2024年的政黨輪替目標，已有共同信念！至於總統選舉正副搭配辦法，則尚缺乏公平、公正、公開合法程序。對此，筆者認為，採用抽籤制度就對了，這個方式公平、公正，簡便易行而且合乎法律規範！

現行法律上以抽籤作為經濟權益、資源、事務等的分配，相當的多！如社會住宅出租辦法所規定的公開抽籤；股票、公債申購的抽籤；工業區土地、區位的抽籤；公有零售市場現有空攤位受理申請後，辦理的公開抽籤；決定公益彩券經銷商抽籤；公職候選人獲同票數，決定當選者的依法抽籤；司法院就立法委員涉及貪污案件，決定承審法官之公開抽籤；今年3月8日台北地院首件「國民法官案」之公開抽籤分案；今年8月23日台灣高等法院分案實施要點，所規定民、刑事案件之電腦抽籤；兵役規則第十九條規定，經徵兵檢查後，適服常備兵役現役、常備兵役軍事訓練之役男，應以抽籤決定軍種、主要兵科及徵集順序等！

由於抽籤制度已是各種法律，決定生活事務的重要程序規範！筆者認為，在侯柯均已對社會表示，在選票上誰正誰副，都會接受的說法，則應立即在國立國父紀念館，召開中國國民黨和台灣民眾黨之政黨協商會議，並由電視直播總統選舉正副搭配人員的公開抽籤儀式，決定侯柯或柯侯為2024總統大選的正、副總統候選人，並依總統副總統選舉罷免法第22條規定，向中央選舉委員會申請登記為總統、副總統候選人！

民進黨這7年多來，濫花人民近70多兆元，幾為台灣三倍多GDP的血汗納稅錢，而用人不依編制，辦事不依法律，犯錯還要遮蓋，濫權卻不負責的種種惡劣行徑，已經引爆各種民怨！因此，中國國民黨和台灣民眾黨，必須深深領會人民支持在野整合，團結力量下架民進黨，實現政黨輪替的心願，迅速以抽籤方式，共同推出一組的正、副總統候選人！

（作者為東海大學法律系退休教授）

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