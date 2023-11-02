民眾黨有意提名陸配徐春鶯為不分區立法委員，並納入安全名單中，她嫁來台灣30年，早已取得國民身分證，依法擁有參政權，而且熱心公益，擔任台灣新住民發展協會理事長多年，為38萬陸配及其家庭權益代言。民眾黨的安排合情合理合制度，民進黨卻群起圍攻，再次彰顯其歧視陸配的反中本性。

徐春鶯參政權 憲法保障

民進黨認為徐春鶯曾任「中共幹部」，不適任立法委員。賴清德稱陸配若當選立委，將接觸國防外交機密文件，「台灣的國家安全將有危險」，企圖將陸配參政標籤化，並操作為國安議題，在選舉中挑起族群對立，使綠及藍、白間的政黨選擇上升到國家認同，無視憲法及法律對人民參政權的保障，「民主獨裁」更添一樁。

國安會秘書長顧立雄表示，「任何政黨要提名不分區立委參與立委選舉，都有義務和責任進行查證，並揭露與中國之間關係」。顧立雄若真為國家安全計，應先徹查民進黨籍的立院外交及國防委員會召委趙天麟，他與出身中共統戰單位的陸籍女子張晴婚外情長達10年。顧立雄是否應要求蔡政府先自清，徹查民進黨所有從政黨員是否存在類似趙天麟的事例，否則即是只准州官放火，不准百姓點燈的典型雙標。

賴清德及民進黨人對徐春鶯的政治經歷與所作所為指控歷歷，卻無任何舉證，從骨子裡展現對陸配的歧視與政治上的不信任，其目的只在操弄「反中」意識形態，這種心態與2020年大選，為搶救選情而操弄港商向心冤案與關閉中天新聞台案如出一轍。但諷刺的是，民進黨2017年成立「新住民事務委員會」，延攬陸籍配偶寧家榮擔任委員，意圖藉此爭取陸配族群對民進黨的支持，由此可見民進黨「非我族類，其心必異」的狹隘。

陸配儼然成為次等公民，不准其他政黨推薦為不分區立委候選人。徐春鶯自清從未加入中國共產黨或民革等任何政治黨派或團體，亦未對媒體說過自己是「中國國家幹部」，或是擁有特殊工作或公務配車，嫁來台灣後，也只為兩岸婚姻家庭服務，到大陸交流亦僅是反映陸籍配偶的切身問題。

忘了人權承諾 空嘴薄舌

蔡英文總統2016年曾言，「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉」，但從其副手賴清德對徐春鶯的態度，卻可窺見綠營將陸配視為「非我族類」的政治褊狹，無怪民眾黨總統參選人柯文哲感慨，人們曾經希望蔡英文的承諾是真的，但不知何時開始，在網路上發表想法前，要先做好被網軍攻擊的心理準備，所以2024大選是改變的關鍵，我們必須拿回民主自由。

綠營指徐春鶯未放棄「中華人民共和國國籍」，此發言的背後無視《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》下，兩岸同屬「一個中國」的政治基礎。在此基礎下，兩岸人民的身分變更僅涉及「戶籍」的註銷，而無關「國籍」的放棄，民進黨不可將「台獨」或「一邊一國」的政治主張凌駕於憲法之上，侵害陸配受憲法保障的權利。兩岸政權不同，但人民的國籍同為「中國籍」，在法律上不辯自明。

因此，不存在「徐春鶯還有沒有中國籍」的問題，若按民進黨的法律思維，陸配即使成為中華民國公民，亦不能出任禁止雙重國籍的公職。試問根據哪條中華民國法律，可剝奪在台合法取得「戶籍」的陸配參政權，此若不是違反人權，什麼才是違反人權？

民進黨政府「政策歧視」大陸配偶班班可考，在選舉的政治動員上不乏明示或暗指陸配經常配合「祖國」在台從事各種滲透活動。民進黨在政治上精於政治算計，但在層層的算計中或許得到選票，贏得權力，但付出台灣社會多重分裂及形成相互敵視之異質互斥群體的代價，此才是危害國家安全之所在。「徐春鶯」不是「國安困境」，只證明民進黨黨綱「維護人的尊嚴及基本人權」的宣示，不過是「空嘴薄舌」，遇到陸配即選擇性略過的政治照妖鏡。