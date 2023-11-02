國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在10月31日晚間密會，但對於藍白合總統人選仍無共識。民眾黨在11月1日上午直接表示，如果朱立倫提不出新方案，兩邊陣營就沒有見面的必要。

但什麼叫做「新方案」？柯文哲與其解釋藍白不能合是因為侯友宜不接受全民調，而民眾黨不接受開放式初選，倒不如直接打開天窗說亮話，就是總統人選藍白可以合，但總統候選人必須要是他柯文哲。從警多年的侯友宜想必也已經看清楚柯文哲在打什麼算盤，所以才會下11月3日的最後通牒。否則國民黨一直被民眾黨拖著，什麼事都不必做了。

柯文哲現在每天在媒體面前都有一個說法，一下子說要公開透明，一下子又要求合理程序，但說來說去都不願意說出他只想當總統的真正心意。如果除了讓柯文哲當總統否則一切免談，那國民黨和民眾黨根本就沒有政治協商的空間。

政治協商本來就是為了解決現實中無法輕易解決的問題，所以召集利害雙方坐下來好好談。你退讓一點、我退讓一點，大家互相妥協一起找出解決方案的做法。如果沒有人需要退讓就可以解決問題，當初就沒有協商的必要；既然要協商，那不可避免就需要有所取捨，才有可能創造雙方利益的最大化。

但柯文哲現在心裡面顯然已經有一套最能保全自己利益卻未必是現實上最可行的解決方案，而如果國民黨和侯友宜不願意接受他的解決方案，那他就不願意鬆口和藍營展開合作。說到底，這也是一種一意孤行的獨裁傲慢，絕非從政之人應該有的正確心態。

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