要不是財政部跟柯P就稅制不公打口水戰，國人恐怕也看不到財政部居然把年輕人和弱勢族群等將近半數的民眾窮到免繳稅當政績？如今，數字遊戲玩到連官員自己都被愚弄，還洋洋得意地放在梗圖中炫耀民進黨執政好棒棒！難道想喪事喜辦嗎？

財政部公布約占總申報戶47%的305萬戶不用繳綜所稅，等於告知大眾，近乎半數的納稅義務人的收入在免稅額之下，連繳稅的水準線都達不到，說穿了就是薪水低！也是貧富差距持續擴大的鐵證！難怪始終死鴨子嘴硬的主計長，在面臨貧富差距創十年新高、實質薪資下降、痛苦指數遽增等，也不得不承認是政府的責任！

問題是，不論是財政部、國發會、經濟部，還是行政院，依舊我行我素，不但沒把貧富差距加劇，富者越富、貧者越貧的畸形現狀放在眼裡，居然還離譜到劃錯重點，把低薪、貧窮當政績炫耀？民眾也才驚悚發覺原來「均貧」竟成綠營政權的政策目標？也難怪綠官們對於低薪、高物價、高房價和工作難找等一連串的民生問題無為、無感！

更難怪主計長和財政部長日前在我總質詢時，其看法與一般庶民、年輕人南轅北轍，還異口同聲強調今天的生活比起7年前要來得更好！的確，民進黨執政這7年來，只要顏色對了，升官進爵，官位越坐越大，日子當然是越過越好！可是百姓呢？大家卻只能在體感寒冬的惡劣經濟下勉強謀生？

民進黨政府真的病了，還病的不輕，竟然把人民低收入當政績炫耀！殊不知，人民之所以願意把自己辛苦的血汗錢繳交給政府，就是信任政府會遵循憲法規定保障人民的權益並服務人民和解決問題，以達到「均富」的目標。如今，民進黨政府竟然反其道而行，把「均貧」當目標？還大肆宣傳！

雖然減輕稅負和「均貧」並非等號，但是47%的申報者的應稅收入在免稅額之下，不就是台灣社會低薪化的鐵證？更是年輕族群對執政者滿腔怒火的主因嗎？又是多恐怖的事呢？如今，又是怎麼樣的無能政府才讓年輕人的希望幻滅？成了「躺平族」、「窮忙族」，而選擇不玩了？居然官員在無為之餘，還在大家的傷口上撒鹽？

令人擔憂的是，除了政府根本沒提出務實的低薪、貧窮與貧富差距解決方案外，兢兢業業、辛苦上班的受薪階級們的每一筆所得都逃不過稅捐機關的追索，竟然還有近半數的人不用繳稅！

民進黨政府，政策迷航7年多，絲毫不見有任何前瞻規劃或因應措施，看到的不過是「政治掛帥」或政策炒短線；也因此，無論能源政策、囤房稅，都無從面對問題或對症下藥，更別提透過專業或專家解決問題。

說穿了，綠色政權只對選舉和繼續執政有興趣。如今，好處都掌握在少數特權階層手中，就連原本最支持民進黨的年輕人都不再買單了！這樣的政府和執政團隊還能期待嗎？還是快點政黨輪替，把這些無能的綠官們換下來吧！否則，國家將永無寧日？有能力有專業的人也不可能出頭！

（作者為立法委員）

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