憲政議題通常不是大選主軸，民眾黨密集主打憲改，以「聯合政府、團結台灣」為基調。柯文哲認為目前的憲政體制是「民選皇帝制」，病痾是「贏者全拿、毫無制衡」，因此主張勇敢走向內閣制；由於修憲難度高，總統在過渡時期應該主動限縮自己的權力，以假投票建立國會的閣揆同意權慣例，此外，總統不只要前往國會報告國情咨文，還要接受詢答。

柯文哲雖然觀察到病徵，病理分析卻有點像是透過AI診斷、稍嫌人云亦云，而歸納推論所開出來的藥方未必藥到病除，補藥無傷大雅，就怕把腎臟弄壞。我們打個比方，到底這是車子（憲政體制）、司機（領導者）、車行（政黨）、乘客（政治文化）、路況（社會經濟條件）或天候（外部因素）的問題？究竟肇因總統制缺乏制衡，還是有人把轎車當作坦克在開？換車有用嗎？

內閣制的基本精神是立法與行政合一，國會最大黨只要能掌握絕對優勢就獲得選民充分授權，尤其是在兩黨制之下，贏者全拿是貫徹意志、實踐政見的必要，連人事同意權都免了，鐵娘子柴契爾豈不霸道？相對地，總統制的設計根源不信任行政權，國會與行政分立才有制衡的可能，而美國選民往往刻意分裂投票；即使是全面執政，總統未必睥睨國會、目中無人，端賴國會議員及選民的自主性。

柯文哲心儀內閣制，理由是採取實施總統制的民主國家唯有美國，而歐洲民主國家多採內閣制，患了科學上典型的虛假關係謬誤。其實，後者之所以發展內閣制，主要因為是君主立憲、由代表民意的國會掌控行政權，不可能另行民選總統。車子靠右邊駕駛的國家比較多，有其歷史傳統：前英國殖民地戰後獨立承續內閣制，政局未必就穩定；拉丁美洲國家政變不斷，肇因軍人干政體質。

至於聯合內閣或聯合政府，可以理解是柯文哲根據台北市長8年的切膚之痛，在預期未來無法支配國會的情況下，釋出立法結盟的善意；然而，陳水扁當年的經驗卻是寧願在朝小野大下討價還價，也比三黨不過半的情況還好應付。其實，美國戰後有一半時間由反對黨掌控國會，總統的說服力就是領導力的展現。所以，含混其詞的聯合政府只是請君入甕的戰術，非憲政所必要。

柯耿耿於懷閣揆任期平均1年多、有責無權，卻不要忘了法國第四共和國12年16個政府、德國威瑪共和國15年16個政府，政局混亂、強人出頭。比利時談判聯合政府時而曠日廢時，一度達500多天。最壞的情況是以色列，極右派占有國會關鍵少數竟可左右國家大政，顯然違背最基本的民主原理。至於拿梅克爾執政來論證內閣制比較穩定，那是以特例當通例。

選舉結盟是一回事，立法最小獲勝聯盟的獲致又是另一回事；雞兔同籠，部會首長分配外，還有攸關政黨認同發展的政策協調，不要假戲真做。雙元行政難免扞格，至若民選總統接受立委詢答，難道總統對國會負責？總之，常識不等於知識、經驗不等於智慧；心想101、看來透天厝、彷彿鐵皮加蓋。