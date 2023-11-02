距離明年1月13日總統大選只剩下2個多月，「藍白合」還喬不定，儘管雙方都很清楚，合則兩利，分則兩敗，但面對最後的通牒，誰都不願退讓的結果，「明天過後」迎來的不一定是黎明，很可能會是滿目瘡痍。

從當前民調來看，2024年總統大選，想下架民進黨的占多數，無論「侯柯配」還是「柯侯配」，支持度都勝過民進黨呼聲最高的「賴蕭配」。雖然藍白合最可能贏，但如果最後出線的是「柯侯配」，模糊藍白界限後的國民黨，失去正統藍軍地位，未來柯勝選，握有龐大行政資源，很可能鯨吞蠶食，將「正藍」混為「天藍」，最後併吞掉國民黨。

國民黨很清楚，這是一場攸關政黨走向振興或衰亡的關鍵性戰役，尤其前有「國親合」的殷鑑，「藍白合」不只是「誰配誰」這麼簡單，如何確保不被「小魚吃大魚」，必須步步為營。

但是對民眾黨來說，藍白無論怎麼合都不吃虧，就算是「侯柯配」，只要能贏，柯也為民眾黨打進中央跨出重要一步，若能再透過政黨協商，掌控未來行政資源，就能確保民眾黨選後不會像其他小黨一樣，淪為曇花一現。

當然，如果最後是「柯侯配」，柯一步登天，不僅能直攻總統大位，更可以「母雞帶小雞」，大幅拓展民眾黨版圖。這也是柯不願鬆口的原因，既然有機會以小搏大，當然不願放手。

只是「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，藍白合一再延宕，已讓雙方支持者不耐，拖得愈久，對彼此都不利，若最終不能合，最大受益者當然是賴清德，至於精打細算的柯，恐怕將是「一著錯，滿盤輸」，只剩下「南柯一夢」了。