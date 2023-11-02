藍白到底能不能合，進入談判最緊繃階段，民眾黨總統參選人柯文哲表示，國民黨應提出明確方案，否則沒有下次見面的必要；國民黨總統參選人侯友宜也撂話，本周五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。目前在「誰正誰副都可接受」、「侯柯二人在同一張選票」兩項議題上，雙方基本上已有共識或鬆口，但在「如何產生」最強正副總統競選搭檔上，始終存在歧見，互不相讓，這「臨門一腳」最後是射正得分或擦偏飲恨，充滿變數。

談判沒共識 誰為正陷僵局

在這個最後關鍵問題上，民眾黨最早提出以「全民調」作為解決辦法，國民黨則是後來才提出「開放式初選」作為對案，再後來又妥協為民調、初選各占50%，但民眾黨不接受，且遭柯譏為「砒霜吃一半還是死」。雙方談判未能獲得共識，直到日前進入政黨協商階段，國民黨認為前述兩種方式均已過期，所以侯、朱、柯3人應討論出「新方法」，而柯則表示若沒「新方案」就不用再見面了。至於所謂的「新方案」具體是什麼？目前仍不得而知。

從大半年前的倡議醞釀，到最近1個月終於接觸磋商，面對民進黨賴清德長時間穩定的民調領先態勢，藍白兩黨都有必須要合作的民意壓力；而隨著企盼政黨輪替有超過5成始終不衰的民意聲勢，柯、侯2人民調支持度也呈現麻花狀扭扯，互有領先時。當藍白合陷入誰為正的僵局後，雙方也逐漸有了一旦合不了須各自選的打算，接著就會推出如何向支持者交代，進而吸取對方支持者認同的策略。

以原先雙方所提的兩種方式來比較，如果說全民調的誤差不小，開放式初選的相關爭議顯然更大，民眾黨所擔心的假性動員也是值得憂慮的問題，何況民調顯示支持以民調定正副的比例相對也是最高的。更反諷的是，如果初選投票比民調更能精準反應民意，那包括侯友宜在內的所有靠民調獲得提名正當性的人，豈不全要被推翻了？以後國民黨的各項選舉提名，是否也都要改採開放式初選？

可見這個天外飛來的開放式初選，完全是為了抵消柯文哲在民調上的優勢，而現在其目的似乎也達到了。然而以現在所剩不多的時程來看，就算想辦初選投票肯定也來不及，如果再拖下去，恐怕連做民調的時間也沒了，這就令人不得不懷疑是否要把所有可能組成侯柯搭配的可能性都封殺了？

破壞藍白合 必受選民唾棄

這就必須回到現在國民黨所說的「政黨協商的新方案」究竟是什麼？參考世界其他國家籌組聯合政府的前例，正副總統、立委和組閣等布局，在談判過程中本來就該包裹討論，各有取捨配置，不應也不可能只談正副總統。藍白最後合或不合，在談判過程中當然是不公開的，但結果應該向社會公開其內容，接受民意的公評，也為後續的政治運作取得認同與支持，但如今外界卻只聞其名、未解其實。

相對而言，全民調其實仍是一個可以公平操作的途徑，不少人認為侯友宜「不敢」與柯文哲比民調，儼然是白吃定藍不願公平定正副的罩門，這對國民黨實在是一個不必承受之重，對侯友宜也是不公平的壓力。然而除了雙方可以進一步協商民調的做法與細節，以現在的民調走勢來看，柯侯真的也還難定輸贏；當柯文哲老是拿民調來說嘴，而侯友宜與國民黨的智慧氣度以及追求政黨輪替的決心，都已經展現到這種一切以大局為重的高度，藍白合豈有不成之理？多數民意又怎會無感於心？

侯辦執行長金溥聰說「就是倒，也要挺著胸膛倒下去」，這話說得悲壯，但國民黨可以倒，中華民國卻不能倒；何況國民黨也不必就這麼倒下去，不必拚著非要全有或全無，可以透過務實的合作，掌握政府與國會的運作，為國家的壯大、黨的復興與全民的福祉繼續扮演重要的力量；在全心全力下架貪腐喪國的民進黨的最高前提下，國民黨應該扛起重擔，不計毀譽，要盡一切努力達成這個目標。

對於一路想擔綱為正，似乎處於上風的柯文哲來說，不要忘了自己曾說過應該「換位思考」的重要性，忽視如果為正競選必須承擔的各種重責大任，更不應輕蔑如果藍白合破局，民調已先顯示他得負最大責任的示警。因為誰真正破壞藍白合，必將受到選民的唾棄！