日本共同通訊社英文新聞於10月21日披露，日本外務省官員於10月20日表明曾向谷歌公司交涉，主張「尖閣列嶼」（Senkaku Islands）是日本固有領土，歷史以來受國際法認可，但谷歌地圖Google Maps上將台灣所稱的「釣魚台島」及中國所稱的「釣魚島」與「尖閣列嶼」並列，因此於10月19日要求谷歌移除該二名稱。據日本共同社報導，該二中華名稱已遭移除。

我自己上網查找，至少到10月30日為止，在台灣地區於谷歌地圖上所看到的名稱仍是「釣魚台列嶼」，並未因日本外務省的要求而有所變動。顯見谷歌公司作為一個國際網路廣告商巨頭很能把持分寸，和氣生財，盡量尊重在地民眾，不輕易惹事生非。這與2日外交部官員在立法院答詢時所述一致，並提到我駐日代表處已經向日本外務省做出抗議。

島嶼的名字當然是一件大事，大到可以動搖國本，可以塑造一代青年的命運。

日本外務省於1970年9月正式宣稱該列嶼的領有權屬琉球。同年底，沖繩警察拔除釣魚台列嶼上的中華民國國旗、日本巡邏艇驅逐台灣漁船，這些事件激起海外各國台灣留學生憤怒，發起「保衛釣魚台」運動，外抗強權、內爭主權，全美串連，並於1971年1月、4月、7月、9月在美國舉行大規模示威遊行。

後來留美的左右派學生在「安娜堡國是會議」分裂，張系國寫下著名的保釣小說《昨日之怒》。愛台灣的熱血青年組成「團結自強協會」，很多人束裝返台，成為我國十大建設的尖兵，台灣經濟起飛的推手。當時也有一批人「回歸」中國大陸，例如著名作家陳若曦與她先生投奔「祖國」，後因目睹文革慘痛，又逃離中國，寫下「尹縣長」等「傷痕文學」名著。另一位保釣先鋒林孝信，是台大物理系畢業的高材生，因保釣而中斷學業，在美創辦《科學月刊》第零期，成為後來台灣科學普及萌芽的源頭與通識教育的重鎮。

台灣大學學生會長王復蘇領頭響應了海外如火如荼的保衛釣魚台運動，當時領頭年輕的學生領袖馬英九、趙少康等人在後來的台灣民主化過程中扮演重要角色，而即便此時此刻，他們的愛國與活力仍一如當年炙熱，壯心未已。

因此，名稱很重要，是一種符號，人們為之生，為之死。

安伯多‧艾可（Umberto Eco），一位國際符號學大師，他寫的小說《玫瑰的名字》把符號與一連串的謀殺案連結起來，是一部成功的「哲學的戲劇化」。丹‧布朗繼續耕耘這個文類，他的《達文西密碼》、《天使與魔鬼》、《地獄》，以及2021年的新片《失落的符號》，以人間的生死故事不斷扣問符號的意義。

在小說《玫瑰的名字》中，作者艾可藉威廉修士之口說出自己的心聲：「我從未質疑過符號的真相，那是人在世界上賴以判斷方向的唯一依據。」

釣魚台島的名字亦然！中華民國政府須堅守，那是世界上，以及中華民國國民，可以判斷我們這個國家走向的重要依據。

（作者為釣魚台教育協會常務理事）