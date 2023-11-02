美中兩國元首將在12月中旬舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會再次會晤，自拜習去年11月G20峰會會晤以來，美中角力不但未能如「峇里島共識」般緩和下來，反而更加糾纏硬拚，雙方都認知「拜習二會」將是一場「艱難但重要的對話」；儘管合作利遠大於弊，但美中全方位戰略競爭加上當前險惡的國際經濟與安全情勢，拜習二會如同將拜登和習近平丟入舉世最難破解的密室中，兩人如果不能合作找到破解之鑰，美中關係就只能繼續困在沒有出路的人為障礙中。

此次拜習二會美方明顯是主動的一方，除了美中既有的全方位競爭與戰略角力的多重衝突外，圍繞南海、台海乃至東北亞的區域安全爭端，在俄烏戰事繼續擴大，以哈衝突致使中東火藥庫瀕臨失控，隨時可能擴大成跨區域的安全衝突之際，這絕對不是美中所樂見的。五角大廈雖然誇口可以同時打贏兩場區域戰爭，但實際情況是烏克蘭戰事惡化，以色列狂炸迦薩引發國際反彈，美國擔心台海生變，加上反中經貿、科技戰效力快速遞減，華府不得不積極促成拜習二會。

如同密室逃脫遊戲，所有的障礙都是人為刻意設計，就為困住參賽者，美中關係歷經川普、拜登兩任總統至今，合作早被競爭和對抗取代。美國不斷設計出貿易關稅、晶片科技封鎖、人權、南海自由航行、台灣議題乃至印太戰略、西方國家聯手抗中等，把美中關係加上一道道鋼鎖，企圖把中國困住。

反觀中國，不但施展了驚人的密室逃脫神技，美中貿易不減反增；華為突破晶片卡脖發表新手機、上演王者歸來大戲；甚至限制稀土出口，擴大國際去美元化等出手反擊；幾番交手後，美國不僅無法在國際論述上壓制中國，反遭中方譴責美式霸權等系列聲明下，順勢帶動全球共同安全與合作發展等倡議，擴大金磚國家影響力、牽頭伊阿合解、邁入中東地區，北京迎來一場場主場外交的新高峰。在美國債務危機加重、政府瀕臨關門的壓力下，拜登不論為尋求連任，或解決自身與國際眾多難題，都需要尋求和中國和解對話。

拜登強調美中必須聯手應對全球挑戰，希望在會面時雙方都擺明各自的紅線，討論如何處理和化解分歧；但在國會要求不得對中國低頭的壓力下，拜登政府不得不多次重申，對中國的政策沒有改變、將繼續堅守自己以及盟友和夥伴的利益和價值。儘管中美近來各層面交往頻繁，從布林肯、葉倫、凱瑞、雷蒙多、舒默、紐松等先後訪中，中國外交部長王毅也於日前回訪；但美國繼續加大對中國的科技封鎖，國會反中法案仍在推動，中方明確知道通往舊金山不會是「一馬平川」。尤其美國航母近日重返南海、碰瓷中菲黃岩島的爭執，拜登頂不住國會壓力，美中實際上都被雙方聯手設下的密室困住，拜習任一方單打獨鬥，恐怕都只會讓情勢更加惡化。

拜習二會不可能是拜登或習近平一人獨自逃脫密室，兩人唯有合作找到解開當前重重國際重要問題的破關密碼，找到克服意識形態對立、掙脫「修昔底德陷阱」的金鑰，美中關係才有機會迎向陽光。

（作者為資深媒體人）