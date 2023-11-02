種種跡象顯示，綿延數月的「藍白合」，前景不甚樂觀，除了姿態一直很高的民眾黨主席兼總統參選人柯文哲，至今仍一個架子端在那邊，連話從不說死的國民黨總統參選人侯友宜，2日也講了大白話：「火車過站就不停了…」訂下本周五的最後期限。雙方支持者更是互相叫陣，直言要走自己的路。

套用抗戰時的名言：「合作未到絕望時期，絕不拋卻合作；放棄未到最後關頭，絕不輕言放棄。」在當前的政治環境和政黨的算計下，藍白可以有千百種不合作的理由，但必須合作的一個理由就足以抵消所有的不合作理由，那就是不合作就很難、甚至無法下架民進黨。

只要想到自己的一個決定，就可以讓貪腐邪惡的民進黨下台，就可以讓人民免於戰火，就可以給台灣重新站起來的機會，藍白政治領袖何忍繼續堅持己見？忍一時，台海風平浪靜，退一步，則不但台灣海闊天空，包括藍白政黨也都有生機。

柯文哲與侯友宜都強調，不堅持正、副的位置，如果他們說的都是真心話，那等於搬走了藍白合最大的石頭，因為無論是採取什麼方式決定正副總統人選，侯柯配或是柯侯配都有可能，也都是柯與侯可以接受的結果，不是嗎？如果連副總統的安排都不反對，柯還在堅持什麼？讓柯侯出現在同一張選票上，不但合理、更是確保號召藍白選民的核心訴求，外界不太理解，為何會有人反對這一點？

更何況，柯不只是總統參選人，他還是民眾黨主席，藍白合不但要決定總統人選，還有立委合作。難道柯以為憑民眾黨的實力，可以包山包海，不但當選總統還外加一定席次的立委？這是不可能的！少了家大業大的國民黨，就算柯在總統選舉上險勝，他選後立刻要面臨治理的窘境，情況絕對比陳水扁「少數政府」時期更慘。

當然，柯文哲或許想選擇其他合作對象，但民進黨一朝被蛇咬、十年怕草繩，經歷柯2任台北市長選戰，民進黨大概很難再對柯放心；那麼，柯可以和鴻海創辦人郭台銘合作嗎？看看被郭董耍了2次的國民黨，就算柯自認智商達157，聰明絕頂，也應該要好好複習一下投資警語：「投資人應就本身風險承受程度、財務狀況及商品所涉風險，審慎判斷自己是否適合參與此項投資。」別怪事前沒有人提醒。

至於侯友宜，如果連擔任柯的副手都可以接受，那又何必對全民調耿耿於懷？對侯來說，藍白合民調最差的結果，不就是柯高於侯，因此2024推出柯侯配這一組候選人嗎？

籃球大帝麥可．喬丹說，面對一件好事，「有的人想要事情發生，有的人希望事情會發生，但有的人則是實際努力促成事情發生。」說到底，藍白合這件事的關鍵是，到底藍白領導人有沒有真心想要合？如果有，那肯定可以找到合作的方法，但如果「大人們」只是做做樣子，一邊用力喊燒、一邊各懷鬼胎，那就別再裝了，各自回家吃自己吧，反正台灣的安全、人民的未來，你們根本不在乎；這樣的你們，既贏不了2024大選，也會被歷史狠狠記上一筆！

（作者為資深媒體人）