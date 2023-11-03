侯孝賢導演因病隱退的消息，是10月25日凌晨傳出來的。

Indiewire網站綜合了多個消息源，報導了著名導演侯孝賢因為失智症，已確認不會再拍電影了。

Indiewire是世界知名的電影網站，他家的奧斯卡預測報導和多個電影排行榜與影評人票選，都相當有影響力與權威，所以也不存在空穴來風或八卦揣測。

消息出來，在影迷中造成了極大的震動。

侯孝賢導演已經有多久沒有出現在公眾視野中了？

他最近的一次公開露面，是2021年12月，為保護台灣大潭的藻礁出鏡發聲。

侯導還親自到大潭海邊，冒著海風唱歌。他戴了一頂招牌的白色棒球帽，看上去精神還是很好。

但之後他就沒有出現在公眾視野中，哪怕是他那部揚名國際的《悲情城市》的4K數字版上映，包括梁朝偉在內的很多老友都來了，他依然沒有出現。

今年4月，《悲情城市》4K數字版在北京國際電影節的展映造成了極大的轟動。兩場映後之後，《悲情城市》4K數字版的執行製作、資深電影人褚明仁先生，把2月14日這天台灣首映時，朱天文老師幫侯導捎給大家的話讀出來。

朱天文老師那天是這樣說的：「今天我來之前跟侯導做了一個商量。侯導從去年9月染疫之後，身體非常不好。以前他是堅持二十多年每天坐捷運，從城北到城南他的咖啡館寫劇本。但是他染疫後，大概有三個月的時間，換成我坐捷運從城南到城北。

侯導的身體還在慢慢恢復中，從開始只能在操場走一圈，到三個月下來已經可以走到差不多五公里，身體基本已經恢復到染疫之前。

但是侯導的精神狀況還不是非常的好，所以這次這麼盛大的《悲情城市》4K數字版首映，他並不想要出席。所以商量的結果，有一些話，我要幫侯導傳達一下。

我們是在他家的飯桌上寫的這段小抄，他也在弄新的電影劇本，希望他能夠盡快執行出來。

侯導說，33年了，時間還是有意義的，時間的長和短是有意義的。

「短」是指當下，指當年1989年的時候，《悲情城市》讓華語片第一次拿金獅獎，放在亞洲也是1951年的《羅生門》之後38年的第二次。這部電影是那一年（台灣地區）的賣座冠軍，引起了非常大的爭議，當時是在風尖浪口上。

但是，現在是33年後，那是時間的「長」。

這33年間，我們大家，我們每個人，我們這個時代和世界，發生了多少多少的事情啊！侯導稱呼偉仔叫阿偉，阿偉那個時候26歲，我33歲，侯導是42歲。侯導在《悲情城市》之前拍了八又三分之一部電影（《兒子的大玩偶》是三分之一部），在《悲情之後》他也拍了九部長片。所以《悲情城市》正好在中間。

33年，這麼久了，我們期待著每一個人的經歷、歷練跟眼界，是過來的。放在世界，大家都有一本賬。所以透過時間的「長」的篩檢、過濾跟沉澱，當年風尖浪口的硝煙、揚塵，都沉靜了下來的時候，留下來讓我們看見的是什麼？

所以這個時間，侯導說是有意義的，時間的「長」是一個審美的尺度，它也是電影這門藝術嚴格的評鑒，而且更是一個遲來的理解、懂得跟慈悲。

侯導當年在日本宣傳的時候，他在PIA雜誌上寫了一段話，他是說他提的字是「坦誠相對，留有餘地，邀大家一起來完成」。我想這個餘地是「蕭條異代不同時」，是一代一代、不同的人看這部電影的時候，長長的時間之後，用他的話說，是讓我們大家一起來完成。」

從朱天文老師的帶話中可以看出，侯導至少是在去年底今年初，都還在弄電影劇本的。這個劇本，就是傳了好幾年的《尋找河神》（《舒蘭河上》）。

《尋找河神》其實是侯導的助手，同時也是朱天文的妹妹朱天心與著名作家唐諾的兒子謝海盟，用了整整七年時間寫就的一部關於台北水系的書。這本書在台灣出版後獲得金鼎獎和台北文學獎。2023年1月，著名圖書品牌理想國將這本書引進到大陸。

當時這本書的宣傳還寫的是「侯孝賢新片同名原著」。

而豆瓣也在早些時候，將《尋找河神》的導演改成了侯孝賢與劉傑，主演也從當年傳說的舒淇和張震，變成了舒淇、董子健、張孝全和耿樂。

劉傑導演和侯導有相當多的合作，2013年劉傑的《青春派》，就請來侯導客串。

而侯導迄今最近的一部導演作品《刺客聶隱娘》，劉傑擔綱了聯合執行製片人。2018年劉傑的《寶貝兒》，則是侯孝賢幫他監製的。

雖然《尋找河神》可能就此擱置，但無論如何，希望這部侯導一直想拍，也一直在準備的電影，能早一天拍出來。

近些年侯導雖然身體不太好，但還是為自己的老同事、夥伴等監製了新片。

比如他為自己合作多年的編劇朱天文，監製了朱天文首度擔任導演的紀錄片《他們在島嶼寫作之願未央》。

他為自己培養起來的女導演黃熙監製了劇集《良辰吉時》。

他為跟隨自己多年的攝影和導演姚宏易監製了講述舞蹈家許芳宜（《刺客聶隱娘》中隱娘師父的扮演者）故事的《我心我行》。

就是在下個月，都會有兩部侯導監製的電影上映。

一部是侯導合作多年的著名美術指導黃文英首度擔綱導演的《車頂上的玄天上帝》。

《車頂上的玄天上帝》大部分的幕後團隊成員，都是侯孝賢的長期合作夥伴，包括剪輯廖桑廖慶松、錄音杜篤之、音樂林強和雷光夏，以及演員中的段鈞豪、蕭雅全、林炬等。圖片

《車頂上的玄天上帝》是將於11月9日開始的圖片影展的開幕片之一，隔天11月10日會在香港亞洲電影節上映（票早就搶空），11月17日將在台灣正式上映。目前該片的宣傳已經啟動，導演黃文英與主演周渝民、林依晨、阮經天合體亮相。

另外，曾經擔綱侯導助手與副導演的蕭雅全繼《范保德》之後的第四部長片《老狐狸》，也是侯導監製的。該片將於後天（11月27日）在東京國際電影節亮相。因為入圍了圖片60多達七個獎項，該片也會在圖片影展亮相，並在11月24日，也就是圖片頒獎典禮的前一天在台灣正式上映。

另外，女導演黃惠偵的全新紀錄片《LOMA - 我們的家》，侯導也幫她做了監製。2017年侯導幫黃惠偵監製的《日常對話》曾獲獎無數。

而在我們行文收尾的時候，從台灣傳來了侯孝賢親屬的一段申明稿，全文如下：

侯導先前經診斷出阿茲海默症，但仍持續準備他的下一部電影，並沒有因此減退他對電影的熱情，工作事務也如常進行，一直到新冠肺炎確診，後遺症連帶影響病情才暫停，這對我們來說是沒有預想過的發展，相信對今日得知此消息的朋友們來說，也一定是非常震驚與難以置信，不過，請侯導的朋友和影迷們不要難過，確診之前他常跟我們說，他發現他對電影的喜歡越來越純粹，確診康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。

過往由於侯導長年投入於他所喜歡的電影工作中，對家庭生活無暇兼顧，所以現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。

之前侯導籌備的電影《舒蘭河上》（尋找河神），無法繼續執行固然遺憾，但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定，也留下許多經典的作品，相信在時間的洪流裡不但不會被遺忘，他對電影的態度、精神也一定會被戰友和影迷們留存下來，再次謝謝大家。侯甫岳，侯蘊華，曹寶鳳

從聲明稿中可以看出，侯導身體並無大礙，他對電影的熱情並沒有因為生病而減退，他的公司也依然在運作，只是《尋找河神》可能暫時無法繼續執行了。他已是一位76歲的老人，此前近半世紀都在忙電影，此時回歸家庭，安心休養，對他來說也是很好的事情。

祝福侯導早日恢復健康！

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）