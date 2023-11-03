巴以衝突的悲劇，也持續在全世界的注視下上演。根據最新數據，本輪衝突已經導致超過1萬人死亡。

在這場嚴重的人道災難面前，聯合國作為全球最具普遍性、代表性、權威性的國際組織，已經圍繞巴以衝突緊急召開多次會議。

但目前為止，因為個別國家的掣肘，聯合國安理會仍未就推動本輪巴以衝突停火達成決議。

是非曲直的真相，到底是什麼？看安理會連續4份決議草案的表決過程，事實是很清楚的。

從10月16日開始，聯合國安理會總共對4個涉巴以衝突的決議草案進行投票表決。

10月16日晚，安理會就巴以衝突召開緊急會議，俄羅斯主導起草呼籲停火的決議草案，並提交表決。

這一輪表決結果是：

贊成5票：中國、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、加彭、莫三比克

反對4票：美國、英國、法國、日本

棄權6票：阿爾巴尼亞、巴西、厄瓜多、加納、馬爾他、瑞士。

結果未能通過。

俄羅斯提交的這份簡短的決議草案，主要內容可以概括為立即停火、提供人道援助。既呼籲哈瑪斯釋放人質，也爭取以色列為平民疏散開放通道。

不過，美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德，卻以沒有明確譴責哈瑪斯為由，和英、法、日本投下了反對票。

第一次決議草案沒有通過後，10月18日，作為安理會輪值主席國的巴西平衡各方意見，同時也照顧了美國的立場，起草了一份新的草案。

與首份決議草案相比，巴西的草案裡增補了美國希望增加的內容。

新草案的條款，都是為了敦促各方遵守國際法，盡快向平民提供包括水、電、燃料、糧食和醫療用品等基本物資，保障人道援助。

最後表決，包括中國在內，12票贊成，遠超半數，連第一輪投反對票的法國和日本也轉而贊同。

結果只有一票反對，來自美國。作為「五常」之一，美國有一票否決權，美國的否決讓巴西提交的決議草案，再次流產。

在解釋性發言裡，美國又提出了新的理由：巴西的決議草案並沒有兼顧以色列的「自衛權」。

對於美國的這個要求，中國常駐聯合國代表張軍大使在解釋性發言裡，透露了內幕：

在過去40小時裡，相關國家（美國）對巴西草案既沒有發表意見，也沒有表示反對，這讓大家期待今天安理會能夠順利通過決議，但結果卻讓人難以置信。

也就是說，從巴西提交決議草案到安理會開會表決，中間還有一段充足的時間，美國原本可以提出自己的建議，並與巴西協商增補。

「不得不懷疑，相關國家根本不希望真正解決問題」，這是中方的結論。

幾天後，美國也向安理會提交了自己的決議草案，25日進行表決。

美國的決議中，通篇出現了兩次「譴責」，對像只有哈瑪斯；單方面強調以色列所謂的「自衛權」；還提出「人道主義暫停」來模糊最為關鍵的停火問題，這是當前形勢下最迫切的問題，更是最強烈的呼聲。

因為只要戰爭仍在持續，就難免出現更多違反國際人道法的情況。如果沒有全面停火，再多的人道援助也都是杯水車薪。

但在表決前的發言裡，托馬斯-格林菲爾德信誓旦旦地說，這次美國帶來的決議草案是跟安理會所有成員國商量過的。

對於美國所謂「徵求所有安理會成員國意見」的真實情況，中方也再次道破，美國決議草案提交後，中國、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、巴西等多個成員對案文提出修改建議。但提案國無視各方重大關切，僅對決議作出象徵性改動，即將決議草案印藍，推動安理會進行表決。

最終，面對美國這份不平衡的決議，中國、俄羅斯還有阿拉伯聯合大公國都投了反對票。

張軍大使明確表達了中方反對的原因：

「從內容上看，這項草案嚴重失衡、混淆基本是非。從做法上看，這一草案匆匆出台，缺乏應有共識。從效果上看，這一草案沒有反映全世界關於停火止戰等最強烈呼聲，無助於解決問題。基於此，這項草案顯然不具備獲得通過的條件。」

阿拉伯聯合大公國常駐聯合國代表努塞貝在當天發言中痛陳，「我可能已經無法用語言來形容我們在加薩目睹的這些悲慘和恐懼」，美國如此漠視阿拉伯民族權益的草案難以被阿拉伯聯合大公國接受。

25日同一場會上，俄羅斯向安理會提出新版決議草案，美國再次投下了反對票。至此，安理會近期涉巴以衝突的4份決議草案都沒能通過，陷入僵局的情況下，聯合國大會緊急特別會議召開。

27日，聯合國大會緊急特別會議以120票贊成、14票反對、45票棄權的表決結果，通過了由約旦代表阿拉伯國家提交的決議，草案譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為，核心就是停火休戰。

現實中，一些國家的言行，所有人都看在眼裡。

自1945年以來，安理會共有數十項涉及巴以問題的決議草案被美國否決。

這些被美國否決的決議草案，包括要求以色列遵守國際法、呼籲巴勒斯坦建國自決、譴責以色列驅逐巴勒斯坦人等。

其中，有些否決，引發了極大的非議。

2017年，時任美國總統單方面承認以色列對耶路撒冷的主權，也將美國駐以色列大使館從特拉維夫直接遷到了耶路撒冷，並公然違反了聯合國的「兩國方案」。

2017年12月，聯合國大會召開緊急特別會議並提出一項決議草案，強調「旨在改變聖城耶路撒冷的特徵、地位或人口組成的行為不具有法律效力，是無效的」。在這次表決中，128個國家都投票贊成，安理會5個常任理事國中4個都投票贊成，只有美國反對。

2018年安理會審議一項譴責「以色列軍隊對巴勒斯坦平民過度、不成比例和不分青紅皂白地使用武力」、呼籲「兩國方案」的決議草案，又被時任美國常駐聯合國代表黑莉一票否決，理由是該決議草案「對最近幾週加薩發生的事情提出了極其片面的看法」。

實際上，巴以衝突問題長達數十年的困境，跟美國這些否決票，有著脫不開的關係。

對此，中方清楚地擺出了巴以問題的歷史經緯：

是美國先後否決了數十項安理會關於中東和巴以問題的決議草案，導致安理會在中東和巴以問題上難以發揮應有的、負責任的、建設性的作用，導致安理會在推動落實「兩國方案」上難以有效地作為。

在焦灼的局勢下，美國的「拱火」卻並沒有停下，就在昨天，美國向中東增兵，不久前，美國向中東派出的第二艘航空母艦已經到達，還有兩架美國空軍B- 1B轟炸機，降落在土耳其因吉爾利克空軍基地。

公正與否，不只是「票面」文章。良知，也會清楚照出，每個國家每一次選擇的是非曲直。

（本文來源：央視新媒體《玉淵譚天》，授權中時新聞網刊登）

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