藍白合瀕臨破局前，柯文哲又表示，仍不放棄藍白合作機會，也不再堅持用全民調決定柯、侯搭檔方式。

既然如此，考慮到藍白合，才有機會贏得總統大選，而柯的支持者對柯的黏著性較強，在這屆總統大選中，國民黨不妨暫退一步，就先同意以柯侯配來爭取大選獲勝，條件是先完成現階段下架民進黨的戰略目標，四年後藍白組合競選連任時，柯侯位子對調，由侯柯配繼續完成藍白共推的各項新政。

由於藍白合是國民黨與民眾黨間的跨黨合作，因此，藍白合而勝選後，在總統府內，柯侯或侯柯之間，不管誰正誰副，都是平等的夥伴關係，而不是從屬關係，所有重大政策，都要先有總統、副總統的共同意志，也就是先在兩黨間取得共識，才能下發執行。這跟柯在台北、侯在新北時的單一首長制完全不同。

藍白間既然訂下了聯合執政契約，在各項新政的決策過程中，國民黨或民眾黨自然不能一意孤行，也因此，在總統府內，柯侯二人不管誰正誰副，為正者必不能乾綱獨斷；為副者也一定不會沒有聲音，這跟傳統上副總統只是備位閒差，完全不同。

但柯侯二人如果還存有當總統才是人生最高目標的虛榮心，尚不能完全體會，在聯合執政的框架中，分別代表兩黨的總統與副總統，最多只有二分之一的決策權，那也沒關係，柯侯或兩黨之間不妨白紙黑字訂下契約，眼下，先以柯侯配取得執政權，勝選後，好好合作，好好幹，4年後，再以侯柯配爭取連任。

如此安排，柯侯都能實現當上總統的人生目標，也符合兩黨聯合執政的公平分配與互相尊重原則。既然是藍白合作，大位輪流做，也是合情合理的安排方式。

限於時間緊迫，用全民調或開放初選模式，必會拖延藍白聯合競選時程。如果兩黨真還有合力完成政黨輪替的心願，也願意順從多數民意的投票取向，不如著眼未來8年，先柯侯配，再侯柯配，在戰略及戰術上達標，誰也不要再爭，先拿到執政權，有了大位，輪流做就是了。

講得接地氣一點，小老百姓打牌，也要輪流做莊，政治人物就算要那一點做總統的虛榮，不能柯侯配或侯柯配，各做4年總統嗎？如果連這一點智慧或風度都沒有，寧可同歸於盡，也不願意相忍為國，那還出來選什麼總統呢？

（作者為自由撰稿者）

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